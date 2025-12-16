不希望再有人受伤！朴娜勑亲上阵发表最终声明：「将冷静进行法律程序，全面中断所有活动」

今日最新（16日），YouTube 频道「白恩英的黄金时间」上传了一部题为「不希望再有人受伤或引发不必要的争议」的影片。片中是关於近期陷入争议的喜剧演员朴娜勑所发表的官方立场。

朴娜勑表示：「我非常重视最近发生的一系列事件，这些事件给很多人带来了担忧和疲惫。因此，我主动退出所有节目。我做出这个决定，是希望不再给制作团队与同事带来混乱或负担。」



她接著表示：「对於目前被提出的相关事项，仍有需要冷静厘清事实关系的部分，因此正在进行法律程序。在此过程中，我不会再发表任何评论或解释。」

朴娜勑强调：「这并非个人情感或人际关系的问题，而是必须透过正式程序，客观加以确认的事项。这个决定并不是为了指责谁、或追究责任，而是排除情绪与个人判断，交由程序来整理与厘清。」



她也表示：「目前流传著各式各样的说法，但我不希望再有人因此受伤，或演变成不必要的争议。因此，我决定暂时全面中断活动，专心整理这起事件，并反思自己的责任和态度。」

最后，朴娜勑低头致意表示：「需要时间的事情，我会冷静交由程序处理。感谢一直以来珍惜、支持我的许多人，也为了不再引发更多争议，这支影片之后，我将不再就此事发表任何相关言论。」



此前，朴娜勑的前经纪人 A 某与 B 某，近期向法院申请对朴娜勑的不动产进行假扣押申请，并预告将提出损害赔偿诉讼。两人爆料称，曾遭受特殊伤害、职场霸凌、性骚扰、代为开立处方、以及个人费用支付延迟等多项损害。之后又爆出了「注射阿姨」与「点滴阿姨」等各种非法医疗事件，波及到许多艺人，事情也越演越烈。

