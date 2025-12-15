MC梦逆风挺朴娜勑&曹世镐，痛斥「翻旧片」舆论追杀！点名李孝利&梁世灿

近期因职场霸凌、非法注射等争议暂停活动的朴娜勑，以及身陷黑道疑云的曹世镐，意外获得大炮级声援！歌手MC梦在个人社群公开为两人抱不平，直言：「真的太过分了！」并以自身经历痛斥落井下石的爆料风气。

MC梦痛批部份媒体与网友，翻出过去节目片段来放大检视，「以前在综艺里大家笑著看、觉得好笑的内容，现在却被拿来说成好像早就预言了一切，这真的是人能做的事吗？」



他也分享自己过去的亲身经历，提到曾在节目《Star King》中，被一名小小算命师误认成别人而说出玩笑般的预言，结果事后却被外界当成「神准预测」来消费，甚至成为对方赚钱的工具。当时那名孩子的父亲还特地到后台道歉，表示只是认错人、开个玩笑，但 MC梦感叹，「有时候一句话，却可能让某个人痛苦好几年，甚至连站起来都做不到。」

对於近期因争议而退出节目的的艺人，MC梦也语重心长地表示：「如果真的有做错，就不要躲，诚实说清楚，该挨骂就挨骂。」他更直言不讳地批评，「公职人员闯祸，隔天照样上班被骂一骂就算了，凭什么艺人的工作就要被整个夺走？」MC梦也点名过去在节目中提到朴娜勑酒后行为的李孝利与梁世灿，表示那不过是私下朋友间的玩笑话，「为什么现在却一句话都不敢说，还要看人脸色？」



针对朴娜勑，MC梦则给出实际建议，直言应该与经纪人「真心协商」，「该道歉的就道歉，就算有冤屈，现在说实话也已经不算早了」。他也坦言，对方似乎已经准备打上亿元的官司，「医疗法违规就依法受罚，重点是把立场整理好，只说事实。」

MC梦最后感叹，年末大家其实都过得不轻松，「没有人闲到会因为讨厌朴娜勑或曹世镐而每天盯著他们。」他鼓励两人不要逃避，「该被骂就被骂，但不要像我一样躲太久，之后再回来，继续让大家笑。」同时也不忘狠酸演艺圈，「娱乐圈真的很现实，也很没义气。」

此外，朴娜勑因遭前经纪人指控「职场霸凌」与「滥用权力」，目前已全面中止演艺活动。前经纪人指她强迫陪酒、跑腿买下酒菜、整理派对善后，甚至 24 小时待命，还涉及代开处方、酬劳未给等问题，并以名誉毁损、违反资讯通信网法与侵占等罪名提告；朴娜勑则反控对方恐吓勒索。



曹世镐也因卷入「黑道交情说」而全面退出节目。 爆料者A某指控，曹世镐与涉嫌国内最大非法洗钱组织的黑道大哥B某关系密切，不仅替实质对方掌控的连锁品牌宣传，还收下高价礼物，引发外界哗然，相关争议持续延烧中。



