张娜拉出道后首次挑战反派！《模范的士3》公开反派海报：童颜女神变强势恶女，气场超强大！

《模范的士3》的主题真的很多元，之前预告出现的 K-POP 将在本周播出！

由李帝勋、金义圣、表艺珍、张赫镇、裴侑蓝主演的 Viu Original 热门韩剧《模范的士3》（模范计程车3）收视和话题不断创高，继笠松将、尹施允、阴问锡之后，「童颜女神」张娜拉将作为第四位反派出击！



张娜拉饰演前女团成员出身的演艺企划公司代表「姜珠莉」一角，在成功企业家的面具下，隐藏著扭曲的内心和贪婪，这更是张娜拉演艺生涯中首次挑战反派角色。

公开的海报中，张娜拉以高级时尚造型吸引人们的视线。但最引人注目的是她令人毛骨悚然的气场，凝视著某处的眼神非常冰冷，嘴角勾起狡猾的微笑。这也让人好奇首次挑战反派的张娜拉会如何诠释角色？与金道奇（李帝勋 饰）对峙时，又会有什么样精彩的表现？之前李帝勋在制作发布会上，也曾提到张娜拉以完全不同的面貌登场，真的很帅气，让人更加期待了！



制作组透露：「即将播出的第9集和第10集，将聚焦在 K-POP 成功背后的各种剥削、甲方霸凌和腐败现象。通过丰富多样作品成为『收视保证演员』的张娜拉，她的加入将为这部剧注入了力量。张娜拉颠覆以往善良正直的形象，饰演一位强势恶女，将是本剧的一大看点，请大家多多期待！」



Viu Original原创犯罪韩剧《模范的士3》持续热播中，香港观众记得逢星期五、六晚到Viu紧贴进度。

