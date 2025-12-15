想找到失联的G-Dragon？大声曝「神秘SOP」笑翻：抓「龙」全靠这招，超好用

BIGBANG成员大声近日发行新单曲《超额限度》，登上广播节目宣传时，竟意外公开了「如何找到失联队长G-Dragon」的终极秘诀，笑翻全场！

在日前播出的MBC FM4U《正午的希望曲》中，主持人问到「GD是不是很难联络？」大声坦言：「其实不会超过一周啦！」但他随后揭露惊人内幕——原来GD有个秘密习惯：「他绰号叫『按赞机器』，会一直看著社群帐号。 只要你一按赞他的贴文，再打电话过去，他就会接了。」

大声更分享实际案例：这次制作新歌《超额限度》时，因公司不同，急需GD确认部份内容却联络不上，他只好求助共同好友Kush。 没想到Kush淡定说「别担心」，下一秒就神速找到GD！大声笑说：「我问他怎么做到的？ 他才告诉我这个按赞秘诀。」可惜大声自己也苦笑：「我没在用社群帐号，这招我学不来啊！只能停在我们的群组聊天里面」



大声在10日发行的单曲《超额限度》，不仅由Kush操刀制作，更惊喜邀来GD参与。 此外专辑还收录《一朵玫瑰》、《好像适合独处》等歌曲，展现多元音乐色彩。 虽然团体活动暂歇，但成员间义气依旧，连联络方式都充满「巨星风格」！



原来想找GD得先当粉丝按赞？

【ps：SOP（Standard Operating Procedure） 即标准作业程序】

