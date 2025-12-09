《劉QUIZ》、《兩天一夜》連環退出！ 曹世鎬長文認錯：我讓大家失望了

韓國知名藝人曹世鎬近來捲入一連串爭議，風波越演越烈，他所屬的 A2Z 娛樂在9日正式宣布，他將從 tvN《劉QUIZ ON THE BLOCK》以及 KBS2《兩天一夜》雙雙「下車」，引發外界震驚。

A2Z 表示曹世鎬對近日圍繞他的各種誤會、負面討論感到相當沉重，也深怕影響節目製作團隊與觀眾，因此在充分討論後，決定主動退出節目。



稍早他本人也在SNS公開長文，坦言雖然擔心「說越多越讓人不舒服」，但仍想親自說明。 他表示，自己因為常跑地方活動，會接觸很多人，承認在人際互動上確實有「不夠周全」的地方，但他強調外界擔憂的那些指控「完全不是事實」，並否認曾為特定人士做宣傳、收受金錢等傳聞。 他和公司也強調，之後將對惡意散佈不實訊息者採取更嚴正的法律行動。

對於照片曝光後造成的失望，曹世鎬也向觀眾低頭致歉：「明明（我）該帶來笑聲和安慰，卻讓大家感到不舒服，我真的有在反省。」他透露因為節目屬性不同，自認為以現在的狀態，無法在《劉QUIZ》專注傾聽來賓故事，在《兩天一夜》也會拖累整個團隊，因此選擇退出。



曹世鎬去年剛結婚，他表示自己正在努力成為更好的人，也會為了家人把不實指控全部澄清。 最後他還承諾會更謹慎管理行為與人際關係：「不會再讓大家失望，我會成為更好的大人，再次向所有觀眾致歉。」

曹世鎬風暴升級！爆料者稱「警檢在查我」刪文自保，柳炳宰舊影片再被推上熱搜：像預言一樣

