【非法医疗】朴娜勑「点滴阿姨」终开口：不是医护人员！施术只为「赚小菜钱」

俗称「点滴阿姨」的A某，近日针对被指控向搞笑艺人朴娜勑进行非法医疗行为的争议做出回应。 她坦诚自己并非获得许可的医护人员，当初进行医疗施术「只是为了赚点买小菜的钱」，且否认曾为朴娜勑施打点滴。

回避核心问题：完全不记得

朴娜勑的前经纪人此前曾透露，朴娜勑於2023年在金海市的酒店里，接受了这位陌生人A某的点滴注射，并公开了当时与A某之间的简讯，内容包括饭店地址、施术费用、A某的银行帐号等对话纪录。 （注意：这位是「点滴阿姨」，争议最大的「注射阿姨」会在后文提到）

韩媒《文化日报》於10日与A某进行了通话，A某虽然承认简讯中确实是自己的个人信息，也知道朴娜勑是谁，但当被追问是否对朴娜勑进行了医疗施术时，她一再回答：「完全不知道」、「完全不记得」。

A某证实自己没有医疗执照，即并非医生或护士等医疗人员，并解释：「我在韩国政府实施『医药分业』制度（2000 年 7 月）之前，曾在医院工作过一段时间，所以从社区药房那边拿药过来，赚取了大概买小菜的钱。」她补充道：「医药分业实施后，因为没有药品来源，就完全没有再做了，已经辞职很久了。」



争议焦点：朴娜勑是否知情？

预计未来争论的焦点将会集中在「朴娜勑是否知晓A某并非医疗人员」这一事实。 如果她是在相信A某具有医护资格的前提下接受诊疗，那么她被处罚的可能性较低。

这与最近另一位处於争议中心的「注射阿姨」B某所引发的风波如出一辙。 曾接受B某诊疗的男团SHINee成员温流解释称，当时他以为是在正规医院接受皮肤管理，难以察觉医疗执照的争议。



然而，Channel A指出，朴娜勑於2023年11月在MBC综艺节目《我独自生活》台湾拍摄期间与B某同行，当时她曾要求身边人士封口，并提及「这会成为问题的」、「希望不要被韩国知道」、「公司绝对不能知道」，暗示她知晓行为可能违法。

如果「注射阿姨」是无资格者，根据《医疗法》，将因无执照医疗行为面临5年以下有期徒刑或5,000万韩元以下罚款。 出诊也仅在部份例外情况下允许，如果是在不合法的医疗机构外诊疗或未撰写医务记录，可能被处以500万韩元的罚款。

针对这些争议，截至目前，朴娜勑方面尚未做出任何回应。

