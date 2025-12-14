SHINee Key与朴娜莱「注射阿姨」十年前亲密合影曝光！曾参加女儿周岁宴，珉豪也被点名卷入风波

YouTube频道「横竖研究所」於12日的直播节目中，公开了朴娜莱「注射阿姨」十年前为女儿举办周岁宴时与SHINee成员Key的合影，以及在SHINee演唱会后台的合照，进一步掀起讨论。

周岁宴合影曝光：十年交情匪浅

经韩媒「New Daily」确认，「注射阿姨」A某与2015年9月22日在首尔某处举办女儿周岁宴，除了家人亲戚外，也邀请了SHINee Key 出席。根据「横竖研究所」公开的照片，A小姐亲自引导Key入座，抱著小孩与Key合影。



「横竖研究所」更爆料Key曾向A某赠送多张签名专辑和演唱会门票。 在专辑签名中，Key写道：「XX努那（姊姊），以后也要经常见面，一直很感谢你。 弟弟起范。」2016年9月2日，Key亲自教导A某如何领取门票，随后A某分享了门票和现场应援手幅照片，综合推测应该是SHINee的第五次巡回演唱会「SHINee WORLD V」。



珉豪卷入风波：演唱会后台合照

A某还带著疑似女儿的小孩来到演唱会后台，与Key和珉豪留下多张合照，当时SHINee经纪人（右侧黑衣）也在场。 「横竖研究所」指出，珉豪与A某的关系「绝不止一张照片而已」，并警告珉豪不要辩称只是偶然，否则会公开更多。

此外，「横竖研究所」更推测，如果Key和A某在十年前就关系如此亲近，不排除是由Key将A某介绍给朴娜莱的可能性。



Key持续沉默 粉丝要求解释

尽管争议不断，Key至今仍保持沉默，已近一周未对此做出任何解释，无疑引发了更多疑问。 《我独自生活》的粉丝已发表声明，请求Key在担任今年MBC演艺大赏主持人之前，必须先给出明确的解释。



温流声明再被质疑：姐夫的礼物？

「横竖研究所」同时对温流此前发表的声明提出质疑。 温流曾赠送签名CD给A某，所属社解释称温流仅是於2022年首次前往A某工作的新沙洞医院接受皮肤管理，签名CD只是表达对诊疗的感谢。

然而，「横竖研究所」指出，温流在签名中感谢A某「教导我如何讲话和生活，成为我的竹林」，A某则在IG赞赏温流「为了这次专辑吃了很多苦，结果真的很好，努那很开心」，还称温流是「连姐夫的东西也用心照顾到的弟弟」。 频道质疑：「帮忙挤痘痘的人还会教导如何讲话和生活吗？ 如果只是做皮肤管理而已，需要连姐夫都要照顾到吗？」



更多猛料预告：世界级偶像团也牵连

「横竖研究所」表示本次公开的照片只是「五分之一」. 除了SHINee之外，还有「现在最红的世界级偶像团」中的三位成员，也曾被注射阿姨亲口提及，日后都会进行公开。

医师协会声明：「注射阿姨」无国内执照属非法行医

争议扩大后，A某曾通过IG主张自己曾在内蒙古包钢医科大学医院担任教授，并上传了穿著医生袍的照片和影片，还斥责朴娜莱的经纪人不了解她就乱讲话。然而，当网友留言问她「是否在韩国取得了医生执照」时，她删除了相关贴文。



大韩医师协会随后证实，A某并未持有国内医师执照，所谓「包钢医科大学」实为幽灵学校，并强调中国医科大学毕业生无资格参加韩国医师国家考试，因此A某在韩国行医是明确的违法行为。

目前，韩国警方已指派调查组，针对A某涉嫌违反《麻醉品管理法》（精神药物）、《医疗法》和《药事法》等嫌疑展开调查。 同时，警方也接获要求对A某限制出境的民愿，正在审核中。

