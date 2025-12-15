SHINeeKey卷「注射阿姨」疑云神隐第8日中！粉丝等说法等到心累：一句话很难吗？

韩国搞笑艺人朴娜勑近期深陷霸凌、非法医疗等多项争议，其中被称为「注射姨母」的无照医疗关系人A某也成为焦点。 如今火势延烧至偶像圈——SHINee成员Key被爆与A某有长期交集，由於至今本人与所属公司 SM娱乐 都未做出任何正式回应，引发外界与粉丝高度关注，讨论声量持续延烧。

「注射姨母」是谁？

A某自称毕业於「内蒙古包钢医科大学」，并在个人社群高调展示与多位艺人的互动，但韩国医协与护理协会均指出，该校在中国被视为「幽灵大学」，A某在韩也无合法医师执照，涉嫌长期进行无照医疗。 她更曾上传疑似在Key家中拍摄的照片，并强调与Key的爱犬有超过十年缘分，引发Key与她关系匪浅的猜测。 。而YouTube频道「横竖研究所」更踢爆Key参加了A某女儿的周岁生日宴，还送上了高额礼物，表示两人私交已久且关系十分好



Key与公司沉默 粉丝焦急、网友讽刺

Key目前正在美国进行个人巡演「Keyland in USA」，并透过SNS分享近况，但对争议始终未表态。 所属SM娱乐也保持沉默，与先前迅速澄清关系的歌手郑在炯形成对比。



Key一向以直率敢言形象深受喜爱，此次沉默令许多网友不解与失望。 韩国网路社区出现大量批评声浪：「本来觉得他聪明又干练，以为会马上解释，结果没有，有点惊讶」、「不是常对别人一针见血、指出问题吗？ 现在这样真是...」、「综艺是双面刃啊，靠节目获得知名度，但出事了影片就会变成永远的笑柄」、「Key真的太让人失望了」、「直接说不是就好了，不是吗？」、「这无法轻易带过吧... 不是有人说Key介绍过她吗？」、「干脆全部下车，只当歌手算了。 反正男偶像本来就是粉丝取向，又不是大众路线」、「考虑到自己形象的话，绝对该澄清啊，这会形象崩坏的」、「这样不说话，之后大概就是发声明说要告诽谤罪了」等。

节目照常预告 争议仍未解

尽管争议持续延烧，Key参与的综艺《我独自生活》近日仍公开了新预告片，似乎未受影响。 然而Key与公司的正式立场至今未明，大众的疑问与等待也持续增加。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻