ILLIT经纪公司起诉NewJeans粉丝团「Team Bunnies」，索赔1亿元韩币

女团ILLIT经纪公司Belift Lab於11日起诉NewJeans粉丝团体「Team Bunnies」的营运者（未成年）及其父母，指控其持续发贴造谣「ILLIT抄袭NewJeans」、损害了艺人和公司的名誉，要求赔偿1亿韩元损失。

Belift Lab指出，Team Bunnies不仅发布和散播「ILLIT抄袭NewJeans」等内容的虚假贴文，还持续进行恶意行为，包括向国家机关等发送大量传真、电子邮件和信函，甚至取得了ILLIT的企划案等机密资料并在网上公开。

Team Bunnies是一个主要以社群媒体 X（前称Twitter）为中心活动的NewJeans粉丝团体。 他们在去年 9 月开始活动时，曾自称为「由活跃於法律界、媒体界、金融界、文化界、艺术界等各领域的 Bunnies（NewJeans粉丝名）组成的团队」。



去年，当ILLIT卷入抄袭争议时，Belift Lab代表金泰浩曾透过采访反驳称：「两组团体的企划案完全不同」。 Team Bunnies因此对金代表提出刑事告发，并声称掌握了企划案的全文和录音记录，态度十分强硬。 然而，最近法院在NewJeans成员提起的解约诉讼中裁定：「难以认定ILLIT复制了NewJeans的概念。」

Team Bunnies营运者的真实身份则是在警方侦查过程中被揭露。 Team Bunnies曾以「告发 NewJeans 相关恶意贴文」为由，透过网路募集了超过 5,000万韩元的捐款，却未依照规定向主管机关登记，因而被控违反《捐赠募集物品法》。 警方调查结果显示，该营运者并非专家集团，而仅是未成年人A某一人。

A某已於今年9月在首尔家庭法院接受少年保护审判，并以「第1号保护处分」（委托监护）结案。对此，Team Bunnies於上个月承认是由一名未成年成员单独活动的团体，并表示「对於单人营运体制导致许多不成熟之处，表示歉意」。

另一方面，ILLIT 目前正以首张单曲专辑《NOT CUTE ANYMORE》进行活动。



