【2025 SBS演艺大赏】CP赏入围出炉：刘在锡&柳演锡、李瑞镇&金光奎、梁世灿&池睿恩等

一年一度的《SBS演艺大赏》即将在年末展开，SBS稍早公布了「最佳CP赏」入围名单！

《2025 SBS演艺大赏》今年有两个奖项为「人气投票」供观众选择，一是「最佳CP UP赏」、二是「新人UP赏」，由於数位资产交易所「UPbit」冠名赞助，奖项冠上「UP」二字。

「最佳CP UP赏」候选人为共同主持《同床异梦2—你是我的命运》成为多年老搭档的金九拉与徐章焄、《我家的熊孩子》两名可怜兮兮的大龄单身男子金承洙与林元熙、《Running Man》暧昧不已的最新Love Line梁世灿与池睿恩、《只要有空，》因互动趣味一路主持到第四季的刘在锡与柳演锡、在《对於我来说过於刻薄的经纪人－秘书镇》当起菜鸟经纪人的李瑞镇与金光奎、在《我们的抒情曲》不时斗嘴的全炫茂与郑在炯。



「新人UP赏」入围者则全是足球题材节目《踢球的她们》新成员，真嶋优、Ben、李彩演、YEWON（郑艺媛정예원），及韩初任。



人气奖投票将从今15日开始至28日为止，於「PRIZM」平台APP进行，获得最高票数者获奖，结果将在《2025 SBS演艺大赏》30日直播公开。《2025 SBS演艺大赏》就在30日韩国时间晚间9点举行。



<2025 SBS 연예대상> 인기투표



올해 베스트 커플 UP 상과

루키 UP 상의 주인공은 누구일까요?



여러분의 투표가 수상의 향방을 결정합니다



투표 기간

12월 15일 [월] 오후 12시 ~ 12월 28일 [일] 오후 12시(KST)



투표 참여 방법

프로필 링크 클릭!

공식 인기투표 페이지에서 바로… pic.twitter.com/RrkmfQCkVD — SBSNOW (@SBSNOW) December 15, 2025

上述《我家的熊孩子》及《只要有空，》第4季，香港观众皆可於Viu平台观看。

