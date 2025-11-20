【第46届青龙电影奖】星光熠熠红毯：李帝勋、韩志旼担任典礼主持人，玄彬、孙艺真、润娥、李彩玟等明星出席！
【第46届青龙电影奖】星光熠熠红毯：李帝勋、韩志旼担任典礼主持人，玄彬、孙艺真、润娥、李彩玟等明星出席！

明星   2025年11月20日   星期四12:14  

玄彬、孙艺真、李帝勋、韩志旼、润娥、李彩玟（封面图源：TVDaily）

《第46届青龙电影奖》昨晚在汝矣岛KBS大厅举行颁奖典礼，不少明星都盛装出席典礼，一起来看看当天他们帅气、美丽的红毯照吧！

▼主持人李帝勋、韩志旼
主持人李帝勋、韩志旼（图源：TVDaily）

▼朴珍荣
朴珍荣（图源：TVDaily）

▼李先彬
李先彬（图源：TVDaily）

▼金珉周
金珉周（图源：TVDaily）

▼李姃垠
李姃垠（图源：TVDaily）

▼安孝燮
安孝燮（图源：TVDaily）

▼卢允瑞
卢允瑞（图源：TVDaily）

▼廉惠兰
廉惠兰（图源：TVDaily）

▼全余贇
全余贇（图源：TVDaily）

▼润娥
润娥（图源：TVDaily）

▼朴正民
朴正民（图源：TVDaily）

▼李慧英
李慧英（图源：TVDaily）

▼金所泫
金所泫（图源：TVDaily）

▼李星民
李星民（图源：TVDaily）

▼李在仁
李在仁（图源：TVDaily）

▼申铉彬
申铉彬（图源：TVDaily）

▼金载原
金载原（图源：TVDaily）

▼李彩玟
李彩玟（图源：TVDaily）

▼金圣喆
金圣喆（图源：TVDaily）

▼朴智贤
朴智贤（图源：TVDaily）

▼金度延
金度延（图源：TVDaily）

▼安普贤
安普贤（图源：TVDaily）

▼孙艺真
孙艺真（图源：TVDaily）

▼玄彬
玄彬（图源：TVDaily）

