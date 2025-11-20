【第46届青龙电影奖】星光熠熠红毯：李帝勋、韩志旼担任典礼主持人，玄彬、孙艺真、润娥、李彩玟等明星出席！

玄彬、孙艺真、李帝勋、韩志旼、润娥、李彩玟（封面图源：TVDaily）
《第46届青龙电影奖》昨晚在汝矣岛KBS大厅举行颁奖典礼，不少明星都盛装出席典礼，一起来看看当天他们帅气、美丽的红毯照吧！
▼主持人李帝勋、韩志旼主持人李帝勋、韩志旼（图源：TVDaily）
▼朴珍荣朴珍荣（图源：TVDaily）
▼李先彬李先彬（图源：TVDaily）
▼金珉周金珉周（图源：TVDaily）
▼李姃垠李姃垠（图源：TVDaily）
▼安孝燮安孝燮（图源：TVDaily）
▼卢允瑞卢允瑞（图源：TVDaily）
▼廉惠兰廉惠兰（图源：TVDaily）
▼全余贇全余贇（图源：TVDaily）
▼润娥润娥（图源：TVDaily）
▼朴正民朴正民（图源：TVDaily）
▼李慧英李慧英（图源：TVDaily）
▼金所泫金所泫（图源：TVDaily）
▼李星民李星民（图源：TVDaily）
▼李在仁李在仁（图源：TVDaily）
▼申铉彬申铉彬（图源：TVDaily）
▼金载原金载原（图源：TVDaily）
▼李彩玟李彩玟（图源：TVDaily）
▼金圣喆金圣喆（图源：TVDaily）
▼朴智贤朴智贤（图源：TVDaily）
▼金度延金度延（图源：TVDaily）
▼安普贤安普贤（图源：TVDaily）
▼孙艺真孙艺真（图源：TVDaily）
▼玄彬玄彬（图源：TVDaily）
