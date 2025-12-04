Disney+原创韩剧《韩国制造》海报震撼公开：玄彬的野心VS郑雨盛的执念，命运之战、谁能活到最后！！

Disney+ 政治权斗动作韩剧《韩国制造》公开了两大主角白冀兑（玄彬 饰）与张健荣（郑雨盛 饰）强烈对立的「以父之名」海报。（ 玄彬的特写太有魅力啦～～～）

在1970年代混乱与飞跃并存的大韩民国，将国家视为收益模型、企图登上富与权力顶点的男人白冀兑（玄彬 饰），以及以可怕执念将他追到悬崖边的检察官张健荣（郑雨盛 饰），面对贯穿时代的巨大事件，《韩国制造》公开了包含两名男子炙热野心与可怕执念的「以父之名」海报，引发热烈关注。





首先公开的海报中，位於前方的白冀兑面孔展现出强烈存在感。彷佛要燃烧般充斥欲望的眼神与明暗分明的脸庞，在他身为中央情报科科长之身分下，依然视国家为事业手段、毫不犹豫进行危险交易的冷酷黑暗面被暗示。接著如同直贯前方般锐利的张建荣视线，将「咬住就不放」的执著型顽固检察官气势完整呈现。



再加上「所有人都赌上了命运」的文案，预告著从察觉彼此存在的瞬间便陷入无法逃避对决的两人，以及被欲望纠缠的角色们之间致命的关系，也让人更加好奇他们将面临何种选择与冲突。



《韩国制造》将於24日公开2集、31日公开2集、1月7日公开1集、14日公开1集，总共有6集内容，在Disney+独家上线。



