李帝勋最爱副角色来了！《模范的士3》「冤大头道奇」登场二手车诈欺篇，收视夺冠

在 Viu 原创韩剧《模范的士3》（模范计程车3）中，李帝勋如同八色鸟般巧妙变身，这一次格外引人注目！！

在昨天（28日）播出的第 3 集中，在韩最高瞬间收视率达 10.6%，首都圈 9.0%、全国 8.6%，为同时段的冠军一位，持续稳住热度。而为了抓住二手车反派，金道奇（李帝勋 饰）再次展开变身计划，接近目标。



（微雷）当天，金道奇为了逮捕四处对人进行二手车诈骗的集团而苦心奔走。二手车诈欺团队一直在寻找「冤大头」，因此道奇再次决心潜伏变身。



金道奇变身为「冤大头道奇」，并故意在二手车卖场的展示车上制造事故，阻挠正在进行的契约。此时登场的人物是二手车卖场的社长车炳镇（尹施允 饰）。



金道奇向车炳镇表示：「车是我撞的，维修费也会由我负责的」，正式接近他，使剧情的紧张感升高。

此前，李帝勋就曾透露过，在自己的副角色中，他最喜欢的就是「冤大头道奇」，果然一出场那憨憨可爱又笨拙的模样，就相当讨喜，令人印象深刻。Viu Original原创犯罪韩剧《模范的士3》每逢星期五、六晚间在Viu紧贴进度。



