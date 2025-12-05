《第二个信号》播出在即！赵震雄遭D社爆黑料「高中涉嫌偷车、性暴力」，经纪公司回应了！

今日（5日）根据 Dispatch（D社）报导，赵震雄在高中时期犯下重罪受到少年保护处分，还被移交给少年院（少年矫正学校），经纪公司也回应了！

据报导，赵震雄高中时期是小混混，一伙人主要锁定暂时停车的车辆，他们至少偷窃、使用后丢弃3辆车以上，还牵连到无照驾驶、性暴力事件。他高中2年级时，因涉嫌偷窃、强奸接受刑事审判，高中3年级有一半的时间是在矫正机构度过的。

举报者还补充说，2003年赵震雄在剧团生活时，曾因殴打团员而受到罚款处分。出演电影《马粥街残酷史》时，他还因酒后驾驶被吊销驾照。举报者推测赵震雄（本名：赵元俊）将活动名改爲自己父亲的名字，隐瞒生日、学历等自己的过去，是爲了隐瞒犯罪。

对此，赵震雄的经纪公司saram娱乐方面：「正在确认相关报导内容是否属实，一旦明确，将立即表明正式立场。」



随著围绕赵震雄的争议扩大，2026年即将公开的《第二个信号》也将进入紧急状态。《第二个信号》是2016年播出的《Signal 信号》的后续作品，也是tvN开台二十周年特别企划。由李帝勋、金憓秀、赵震雄主演，剧组在今年2月开始拍摄、8月正式杀青。



消息一公开也让韩网友表示：「不，给我换演员吧」、「不是！这简直就是灾难」、「真的好震惊」、「真的要骂人了！把我的电视剧还给我」、「制作组和其他演员怎么办...」、「真的等了很久，好伤心啊」、「已经拍完了啊ㅠㅠ听说金银姬在第二季下了很大功夫...」、「真的完蛋了！角色也是刑警嘛」、「赵震雄戏份不是很多吗？好像无法收拾」、「晕 昨天和今天演艺圈怎么了」等等。

