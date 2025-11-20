全少妮、李瑜美以绝望共犯情谊掳获全球观众，《你旁观的罪》登上 Netflix 非英语影集全球冠军

由全少妮、李瑜美主演的 Netflix 新剧《你旁观的罪》於本月7日上线后迅速引发全球热议，以强烈的情感张力与步步逼近的悬疑氛围吸引众多观众。 作品讲述一名长期遭受家暴的女子下定杀意后，与好友展开一段惊心动魄的危险旅程。

根据 Netflix 官方网站「TUDUM」19 日最新统计，《你旁观的罪》登上「全球非英语影集 Top 10」第 1 名，较前一周从第 8 名大幅跃升 7 个名次。 过去一周的观看次数（以总收视时数除以剧集片长计算）达 780 万次，总收视时数更高达 6,500 万小时，成为所有语言影集中表现最亮眼的作品。



《你旁观的罪》目前已在全球 71 个国家与地区挤进 Top 10，更在包括韩国、玻利维亚、厄瓜多尔、智利、埃及、摩洛哥、萨尔瓦多等 20 个国家夺下收视冠军，展现惊人的国际吸引力。



该剧改编自日本小说《直美与加奈子》，全少妮饰演因父亲暴力而留下深刻创伤的「恩秀」，李瑜美则饰演长期遭受丈夫家暴的「熙秀」，两人以压抑又爆发力十足的演技让观众印象深刻。



此外，SBS 电视剧《一吻爆炸》在同榜单中名列第 3，Netflix 真人秀《体能之巅：亚洲大挑战》则位居第 8，韩国影视剧、综艺持续在全球掀起强大热潮。



