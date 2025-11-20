【第46屆青龍電影獎】星光熠熠紅毯：李帝勳、韓志旼擔任典禮主持人，玄彬、孫藝真、潤娥、李彩玟等明星出席！
【第46屆青龍電影獎】星光熠熠紅毯：李帝勳、韓志旼擔任典禮主持人，玄彬、孫藝真、潤娥、李彩玟等明星出席！

明星   2025年11月20日   星期四12:14   Yuan  

玄彬、孫藝真、李帝勳、韓志旼、潤娥、李彩玟（封面圖源：TVDaily）

《第46屆青龍電影獎》昨晚在汝矣島KBS大廳舉行頒獎典禮，不少明星都盛裝出席典禮，一起來看看當天他們帥氣、美麗的紅毯照吧！

▼主持人李帝勳、韓志旼
主持人李帝勳、韓志旼（圖源：TVDaily）

▼朴珍榮
朴珍榮（圖源：TVDaily）

▼李先彬
李先彬（圖源：TVDaily）

▼金珉周
金珉周（圖源：TVDaily）

▼李姃垠
李姃垠（圖源：TVDaily）

▼安孝燮
安孝燮（圖源：TVDaily）

▼盧允瑞
盧允瑞（圖源：TVDaily）

▼廉惠蘭
廉惠蘭（圖源：TVDaily）

▼全余贇
全余贇（圖源：TVDaily）

▼潤娥
潤娥（圖源：TVDaily）

▼朴正民
朴正民（圖源：TVDaily）

▼李慧英
李慧英（圖源：TVDaily）

▼金所泫
金所泫（圖源：TVDaily）

▼李星民
李星民（圖源：TVDaily）

▼李在仁
李在仁（圖源：TVDaily）

▼申鉉彬
申鉉彬（圖源：TVDaily）

▼金載原
金載原（圖源：TVDaily）

▼李彩玟
李彩玟（圖源：TVDaily）

▼金聖喆
金聖喆（圖源：TVDaily）

▼朴智賢
朴智賢（圖源：TVDaily）

▼金度延
金度延（圖源：TVDaily）

▼安普賢
安普賢（圖源：TVDaily）

▼孫藝真
孫藝真（圖源：TVDaily）

▼玄彬
玄彬（圖源：TVDaily）

