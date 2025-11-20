【第46屆青龍電影獎】星光熠熠紅毯：李帝勳、韓志旼擔任典禮主持人，玄彬、孫藝真、潤娥、李彩玟等明星出席！

玄彬、孫藝真、李帝勳、韓志旼、潤娥、李彩玟（封面圖源：TVDaily）
《第46屆青龍電影獎》昨晚在汝矣島KBS大廳舉行頒獎典禮，不少明星都盛裝出席典禮，一起來看看當天他們帥氣、美麗的紅毯照吧！
▼主持人李帝勳、韓志旼主持人李帝勳、韓志旼（圖源：TVDaily）
▼朴珍榮朴珍榮（圖源：TVDaily）
▼李先彬李先彬（圖源：TVDaily）
▼金珉周金珉周（圖源：TVDaily）
▼李姃垠李姃垠（圖源：TVDaily）
▼安孝燮安孝燮（圖源：TVDaily）
▼盧允瑞盧允瑞（圖源：TVDaily）
▼廉惠蘭廉惠蘭（圖源：TVDaily）
▼全余贇全余贇（圖源：TVDaily）
▼潤娥潤娥（圖源：TVDaily）
▼朴正民朴正民（圖源：TVDaily）
▼李慧英李慧英（圖源：TVDaily）
▼金所泫金所泫（圖源：TVDaily）
▼李星民李星民（圖源：TVDaily）
▼李在仁李在仁（圖源：TVDaily）
▼申鉉彬申鉉彬（圖源：TVDaily）
▼金載原金載原（圖源：TVDaily）
▼李彩玟李彩玟（圖源：TVDaily）
▼金聖喆金聖喆（圖源：TVDaily）
▼朴智賢朴智賢（圖源：TVDaily）
▼金度延金度延（圖源：TVDaily）
▼安普賢安普賢（圖源：TVDaily）
▼孫藝真孫藝真（圖源：TVDaily）
▼玄彬玄彬（圖源：TVDaily）
