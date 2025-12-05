BTS柾国、aespa Winter爆热恋传闻！网挖「同款刺青美甲」等情侣铁证，双方公司无回应【持续跟进中】

韩国娱乐圈投下重磅震撼弹！人气天团 BTS防弹少年团成员 柾国与顶级女团 aespa 成员 Winter近日陷入热恋传闻。 面对传闻，双方所属经纪公司一致沉默，让外界揣测不断，更有声音认为这形同「默认」恋情。

近日在各大网路论坛及社群媒体上，大量网友开始疯传柾国与 Winter 恋爱的「证据」，包括：

1. 情侣刺青美甲？ 网友指出两人在相似位置拥有三个狗狗头形状的刺青，且都在无名指做了相似的美甲，前后只相隔一天。



nao gente os winkook de match tattoo ele ta cometendo o mesmo erro de 2019 KKKKKKKKKKK pic.twitter.com/drbF9TNP1x — hatsune bilu tradwife do jungkook (@kookzitos) December 3, 2025

She made him get the same tattoo, and even though he tried to hide it, he got busted



WINKOOK IS REAL https://t.co/NPXt9HKsuF pic.twitter.com/7Fbx6s0Cq8 — (@loviekif) December 4, 2025

2. 情侣小物： 网友贴图指出，两人曾使用多件相似的单品，包括帽子、戒指、短裤、拖鞋、手炼和入耳式耳机等。



3. 军中探班： 柾国在服兵役期间，曾被目击前往 aespa 的演唱会。 网友特别强调，从未有人看到柾国探访自己所属社 HYBE 旗下其他女团的演唱会，这次探班被认为是极不寻常的举动。



Jungkook spotted at aespa’s concert in Seoul tonight. pic.twitter.com/Wrp6rnwx39 — Pop Base (@PopBase) March 16, 2025

4. 站姐早知情？ 有网友贴出据称来自Winter站姐的对话记录，指出女方粉丝早已知道交往实情。



커플링ㅋㅋㅋ 윈터는 어제 생카래 ㄷㄷ pic.twitter.com/kbEuQJnoIh — 심경실 (@simsimiiee) December 4, 2025

过往面对绯闻，两位偶像都曾迅速否认。 柾国在 2021 年曾与演员李侑菲传出传出，当时公司迅速划清界线否认。 他本人更在 2023 年直播中亲口否认有女友，并强调：「我的女朋友是 ARMY（粉丝名）。」Winter 去年 12 月与 ENHYPEN 成员祯元传出绯闻时，也遭公司光速否认，并采取法律行动控告散播不实照片者。

然而，面对这次的热恋传闻，柾国所属社HYBE只简短表示「正在确认」，Winter所属社SM娱乐则未作出任何回应，可能意味著传闻具有一定的真实性。





此外，柾国今年6月完成兵役、顺利退伍，正在为 BTS 明年上半年的完整体回归做准备，与成员 Jimin 的友情之旅节目 Disney+ 《Are you Sure?!》第二季也现正播出中。 aespa 则在今年的「2025 MAMA AWARDS」上大放异彩，一举拿下最佳编舞、最佳舞蹈表演女团、最佳女团等 三冠王，并预告明年将发行正规专辑。

