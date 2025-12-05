BTS柾国、aespa Winter爆热恋传闻！网挖「同款刺青美甲」等情侣铁证，双方公司无回应【持续跟进中】
广告

BTS柾国、aespa Winter爆热恋传闻！网挖「同款刺青美甲」等情侣铁证，双方公司无回应【持续跟进中】

明星   2025年12月5日   星期五11:35   Sani  

（封面图源：FB@bangtan.official，TVDaily）

韩国娱乐圈投下重磅震撼弹！人气天团 BTS防弹少年团成员 柾国与顶级女团 aespa 成员 Winter近日陷入热恋传闻。 面对传闻，双方所属经纪公司一致沉默，让外界揣测不断，更有声音认为这形同「默认」恋情。

近日在各大网路论坛及社群媒体上，大量网友开始疯传柾国与 Winter 恋爱的「证据」，包括：

1. 情侣刺青美甲？ 网友指出两人在相似位置拥有三个狗狗头形状的刺青，且都在无名指做了相似的美甲，前后只相隔一天。

2. 情侣小物： 网友贴图指出，两人曾使用多件相似的单品，包括帽子、戒指、短裤、拖鞋、手炼和入耳式耳机等。

3. 军中探班： 柾国在服兵役期间，曾被目击前往 aespa 的演唱会。 网友特别强调，从未有人看到柾国探访自己所属社 HYBE 旗下其他女团的演唱会，这次探班被认为是极不寻常的举动。

4. 站姐早知情？ 有网友贴出据称来自Winter站姐的对话记录，指出女方粉丝早已知道交往实情。

过往面对绯闻，两位偶像都曾迅速否认。 柾国在 2021 年曾与演员李侑菲传出传出，当时公司迅速划清界线否认。 他本人更在 2023 年直播中亲口否认有女友，并强调：「我的女朋友是 ARMY（粉丝名）。」Winter 去年 12 月与 ENHYPEN 成员祯元传出绯闻时，也遭公司光速否认，并采取法律行动控告散播不实照片者。

然而，面对这次的热恋传闻，柾国所属社HYBE只简短表示「正在确认」，Winter所属社SM娱乐则未作出任何回应，可能意味著传闻具有一定的真实性。
（图源：FB@BIGHIT.MUSIC）
（图源：FB@ aespa.official）

此外，柾国今年6月完成兵役、顺利退伍，正在为 BTS 明年上半年的完整体回归做准备，与成员 Jimin 的友情之旅节目 Disney+ 《Are you Sure?!》第二季也现正播出中。 aespa 则在今年的「2025 MAMA AWARDS」上大放异彩，一举拿下最佳编舞、最佳舞蹈表演女团、最佳女团等 三冠王，并预告明年将发行正规专辑。

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

广告
相关新闻
留言/评论
主页 » 明星 » BTS柾国、aespa Winter爆热恋传闻！网挖「同款刺青美甲」等情侣铁证，双方公司无回应【持续跟进中】
© 2025 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手