李彩玟化身暴君明年1月登台！见面会「呈现更真实的自己」

暴君驾到！在韩剧《暴君的主厨》表现精彩的韩国新生代男星李彩玟，他的个人首次亚洲巡回粉丝见面会《Chaem-into you》台北站将於明年1月4日（日）要在台大体育馆一楼举行，这也是他出道以来首度与亚洲各地粉丝面对面互动，强调希望以更靠近粉丝的方式呈现这场珍贵的「初体验」。

李彩玟在韩剧《暴君的主厨》中饰演暴君「李献」，从强烈的领袖气场到细腻的情感流动皆受到好评。不仅被赞为「时代剧是他的本命色」，剧集也连续两周夺得 Netflix 全球非英语电视节目冠军宝座的成绩，令他成为备受瞩目的新生代男星之ㄧ。



这次巡回上月从首尔起跑，陆续前往雅加达、马尼拉、曼谷、香港、台北与东京等城市。标题取名为《Chaem-into you》是代表希望与粉丝一同沉浸在彼此的时间，这次见面会将以真诚的沟通与多样节目构成，将结合多段未公开表演与Q&A桥段，李彩玟这次将把过去未能展现的、更加贴近真实的样子传递给粉丝们。



李彩玟《Chaem-into you》台北站门票将於今天11月29日（六）下午2点、在ibon 售票系统全面启售，票价分别为新台币5880、4880、3880与1940元（身障票），更多详情请锁定主办单位艺尚官方社群专页。

韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻