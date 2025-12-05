BTS柾国直播煮到一半问「你几点睡？」　神秘男回话吓坏粉丝→真相笑翻

防弹少年团（BTS）的忙内田柾国近期在Weverse开直播时，一句随口对话竟意外曝光「与朋友同住」的事实，瞬间掀起粉丝热烈讨论！

柾国前几日开启名为「咖哩...」的直播，挑战制作他预告已久的「咖哩味噌义大利面」。 因为他不爱红萝卜，所以料理只用了马铃薯、培根、洋葱等食材，结果真的做出一盘独创风味的特别意面。



直播途中，他突然对著镜头外问：「你昨天几点睡？」没想到背景竟传出一名男性回应：「1点？ 2点？ 今天休假嘛。」粉丝立刻惊呼：「谁？ ！」柾国这才笑著解释：「是一起住的朋友啦，我的釜山朋友，从幼稚园就认识的那种，互骂 『闭嘴』 也不会生气的关系。」语气自然又放松，完全就是超熟的兄弟感。 被提到的朋友则在旁边有点慌张：「我哪有！」让观众笑翻。



그~ 같이 사는 친구는요 부산친구예요 유치원때부터 알고... 지낸... 서로 맨날 닥치라고 하는 사이

내가 언제

좀~ 닥~(쳐)ㅋㅋㅋㅋ



유치원때부터 알고 지냈고... 같이 살고 있으며... 맨날 닥치라고 하는 그런 사이... 근데 맛난 파스타도 만들어주는... 내가 정국이 부산친구 하고싶다 pic.twitter.com/GMZL0ioxtS — KV타민 (@ohuijin5) December 3, 2025

料理完成后，柾国表示小小遗憾是原本想用乌龙面，但最后用了义大利面。 不过他吃了一口后立刻满意点头：「很好吃！咖哩跟味噌真的蛮搭。」之后他还向家务助理阿姨喊话：「阿姨有饭吗？ 半碗的半碗就好。」把剩下的酱拌饭收尾，超朴实的一餐就这样结束了。

目前BTS正准备明年春天的完整体回归，让粉丝更加期待他们再度一起站上舞台！

