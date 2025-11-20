韩国影坛首例！玄彬＆孙艺真夫妻夺《青龙奖》影帝影后，台下拥抱、台上甜蜜放闪♥

《第46届青龙电影奖》在昨日（19日）举行，玄彬＆孙艺真一起登上舞台领人气奖外，还分别夺下影帝与影后，这真的是历史性的场面了！

玄彬和孙艺真夫妻先一起登上舞台领人气奖，主持人李帝勋说：「好像是第一次看到夫妻一起上台领奖」时，孙艺真还往玄彬的身旁靠♥ 玄彬说：「这是《爱的迫降》后两人首次一起获奖，来能这样拿著奖一起站在舞台上，果然很幸福。」孙艺真说：「今天对我来说非常难忘，能和新郎一起拿到帅气的人气奖，非常光荣，感谢粉丝和青龙电影奖给我们创造如此难忘的回忆。」



之后，玄彬凭藉电影《哈尔滨》获得最佳男主角奖，他说：「在拍摄《哈尔滨》期间，我感受到比电影更多的感情。我能在这个国家生活并站在这样的位置上，可能是因为很多爲了保卫国家而献身和牺牲的人，我想先向他们表达我的感谢。能够通过电影与观众分享我们应该守护的价值和不应该忘记的历史，感到非常幸福。」



而孙艺真凭藉电影《徵人启弑》获得最佳女主角奖，完美地证明时隔7年的回归作，这也是时隔17年再次获得该奖项。她说：「朴赞郁导演说要一起合作的时候，既高兴又担心，谢谢你把美莉这个角色朔造得这么好。结婚生子后，我感受到了看待世界的眼光正在发生变化，我会成爲好的大人、成爲不断进步的演员。」



当天并排而坐的两人，听到对方获奖时也热烈拥抱。另外，玄彬还说：「还有只是存在就能成爲我的力量的我的妻子艺真、儿子，真的很爱你们，很感谢你们。」孙艺真也说：「最后想和我最爱的两个男人金泰坪（玄彬本名）和我孩子金宇珍一起分享这份喜悦。」



这也让网友纷纷直呼：「怎么这么甜」、「电视剧电影都不敢这么写的剧情，真夫妻同场典礼拿下影帝影后啊」、「我最爱的CP」、「是时侯重看《爱的迫降》了」、「今天真的很幸福」、「历史性的场面了」、「神仙爱情」等等。

