朴春再开炮狙击YG：被嘲外貌、没拿钱没挂名、连杂志都不让拍

昔日人气女团 2NE1 成员朴春再度在社群平台上对前东家 YG 娱乐开火。

她於 10 月 23 日下午在个人 SNS 发布了一张手写「备忘录」样式的图片，文中写道：「朴春。 虽然生气，但太懒了，只是随便开始写写。 希望大家都能快乐。」



接著朴春猛烈爆料，在 YG 里她被说「『外貌』被搞得像病X一样，因为要拿来嘲弄」。 她直言：「仔细想想，在 YG 从来没帮我做过整形。 有一、两项是我自己掏钱做的。 简而言之，就是以平民等级上舞台。」她接著揭露曾有一次在楼梯间，YG的某人忽然对她说「对不起」。 她问为何，对方回答竟是「因为拿我来炒整形这个题材」。 但朴春说实际上「什么都没帮我做」。 她虽有去看皮肤科，「但也是自己付钱的」。

朴春还控诉自己为2NE1创作了「全曲」，还要写出「单眼朴春」这样的词，意指被圈在「独眼龙」（单眼、一只眼睛）的定位里，但「一首歌也没给我钱，作品里的作品制作人也找不到我的名字。 洗眼睛都找不到」。 更让人侧目的是她指出自己「只会拚命唱歌，做好也只能回本」，而且「杂志从来没让我拍过」、「我跟你说，我连所谓签约的地方都没有一个」。随著事情的发酵，朴春再次删除了相关内容。接二连三的爆料让更多的粉丝和网友开始担忧她的心理状态，纷纷留言表示：「这是我第一次替明星担心」、「快送她去接受治疗吧」、「看照片就觉得有些不对劲」、「身为老粉的我，真的太伤心了，姊姊一定要健康啊」、「这个状态让人担心」等。



朴春连续两日发文公开狙击前东家YG娱乐和前老板梁铉锡，指控后者长期未支付2NE1活动所产生的收益。 紧接著朴春现在的经纪公司D—Nation发声明表示：「与朴春有关的2NE1活动收益结算已全部完成，SNS 中提及的起诉状并未被受理。 朴春目前已暂停一切活动，专注接受治疗与恢复健康。 我们将全力协助她恢复状态。」

*相关内容：2NE1朴春深夜再出惊人举动！怒呛梁铉锡，公开提告书「YG欠我几兆！」还泄电话！

【韩网热门】所属社无奈发声：朴春目前状态不稳，已无法管控！

