朴春又再度传出与李敏镐的「自我恋爱说」，上传照片后又删除…粉丝直呼：好疲惫喔

女团 2NE1 成员朴春再次提及演员李敏镐后，又再次删除了照片，让人摸不著头绪。而这张照片也在网上疯传，并被各大媒体报导掀起热议。

15 日，朴春透过个人 IG 上传了「李敏镐♥朴春」这段文字以及照片。照片中包含了上半身赤裸的李敏镐的模样与朴春穿著清凉的模样。隔天，朴春删除了该贴文后，又在自己的 IG 上公开了「朴春♥ 睡前在我房间。朴春♥ 蝴蝶结发夹」这段文字以及自拍照。



PS：补充一下，李敏镐裸上身的照片，是在2016年10月上传个人 IG 的日常分享照片。配文：「沙漠#好热」



此前，朴春从去年 9 月开始，便持续透过 IG 提及李敏镐。朴春甚至将自己与李敏镐的照片编辑在一起，写上「我老公」等，引起了自我恋爱说并引发争议。

对此，李敏镐方面在今年 2 月表示：「连个人交情都没有，只是朴春单纯的粉丝心」，表明了恋爱说传闻是毫无根据。



再加上朴春目前因健康方面的问题，自 8 月起中断活动，并於上个月向 YG Entertainment 与梁铉锡制作人提出未结算疑惑，金额诡异，进一步引发争议。



之后朴春又透过 IG 公开了「虽然生气，但太懒了，只是随便开始写写。希望大家都能快乐。」提及了过去在 YG 时期经历的事情，吐露不满。她声称：「说是把我的外貌弄坏了。说是为了取笑我才那样做的。YG 从来没有帮我做过整形，有过一两次是我自己花钱做的」，并主张「结果以平凡的外貌站上舞台」。

接著她说：「虽然去过皮肤科，但费用是我自己出的」、「我就是拼命唱歌也只是打平而已。杂志从来没有让我拍过一次。广告 4231 个全都进来却都给了别人」，再次吐露不满。

朴春目前所属公司 D Nation 否认了这些内容，并表示：「朴春目前在情绪上处於不稳定的状态，急需为恢复而进行治疗与休息」、「公司会尽全力让艺人尽快恢复健康，以更好的面貌向大家问候」。对此，朴春随后表示：「我本来就真的很健康。大家不用担心」，否认了健康异常的说法。

朴春在网上的活动随著时间流逝，正呈现愈发无法预测的趋势。解释、删除、再爆料、上传不断反覆，粉丝也表露出担忧与疲惫感。

