2NE1成员朴春健康状况再度令人忧虑 粉丝纷纷喊话「拜托先进行治疗」

女团2NE1成员之一，并且也以SOLO歌手之姿活动的朴春，虽然目前她已集中在进行治疗当中，但粉丝们看了她近期的SNS发文内容与自拍照片，更加担忧她的健康状态。

朴春於日前透过个人的SNS帐号上传了多张她最近的照片，主张从上个月没有收到前所属公司应支付的清算金，当时她还提及了YG娱乐的总制作人梁炫锡，留下了一长串的数字1002003004006007001000034 64272e兆韩元的清算金，没能收到，还上传了起诉书的照片，不过所属公司却表示与2NE1的活动已经完全结算完成了，也没有收到任呵起诉书。不过这起诉书的照片与金额内容现在也已被删除。



之后朴春也陆续上传了「把外貌弄成XX」「在YG一次都没有整容过」「我拚了命的唱歌但连本钱都没有办法收回来」等等表达内心不安的字句，虽然目前都已删除，但仍引发了粉丝们对朴春的担忧。经纪公司也表示目前朴春的精神状况处於不稳定的状态，也是相当迫切地需要治疗与休息，但过了不久之后朴春又再度上传自己的自拍照，也同样是使用过度的滤镜以及夸张的化妆，粉丝们觉得她的首要目标应该是恢复精神的稳定才对。



粉丝们也纷纷将矛头指向经纪公司，认为现在应该是让朴春集中接受治疗的时候，为什么总是反覆出现她因精神不稳定而上传的文字内容与照片呢？也指责经纪公司在管理层面是否出现问题。也有部分的群众认为，大家不该将这些事情再当作八卦消息来消费，而是真正应该集中於治疗并恢复精神状态，希望朴春能够早日回到稳定的精神安定状态。

