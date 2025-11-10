才刚宣布减重10公斤！泫雅澳门开唱突然晕倒，发文道歉并报平安，还自责自己不够专业

9日，泫雅登上《Waterbomb 2025澳门》舞台，演唱热门歌曲〈Bubble Pop》时突然晕倒。

从公开的现场影片来看，泫雅在唱歌途中突然倒下，受到惊吓的舞者们立即跑过去确认状态，最后保镳抱著泫雅走下舞台。相关影片在 SNS 上扩散，让粉丝们都非常担心。

[09.11.2025]:HYUNA SE DESMAYÓ HOY DURANTE UNA PRESENTACIÓN EN WATERBOMB MACAO



HyunA no se merece ésto y hasta que ella misma acabe con su vida es hasta ahí donde solo queda el arrepentimiento y comenzamos a retractarnos de todo.#HyunA #현아 #HyunaQueen #kpop pic.twitter.com/xT8qRmQEwV — Cristopher (@cris98_morales) November 9, 2025

当天晚上，泫雅也在 IG 写下：「真的真的很抱歉，本来想给大家展现更好的一面，但好像只展现不太专业样子，其实我也什么也想不起来了。」

接著她说：「一直想著这件事，还是觉得一定要跟大家说一声。有很多来澳门看我的 aing 们，大家都是花钱来看的舞台，真的除了抱歉还是抱歉。以后我会好好锻炼体力、不断努力，希望一切能顺利达成，我会努力的！」最后泫雅说：「非常感谢大家一直关心且爱著不管是以前还是现在都还不是很完美的我，还有我真的没事，大家不要担心我。」



泫雅和龙俊亨结婚后因爲体重增加而卷入怀孕说，爲了平息不必要的争议她也开始减肥。最近仅一个月就减10公斤左右，泫雅也在 IG 表示：「从50公斤尾端到换前一位数，真的很辛苦！还差得远呢！」过去泫雅曾透露罹患「血管迷走神经性昏厥」，因极端减肥、营养不良而常常晕倒、血压降至40，甚至1个月内就晕倒12次。



