aespa扩大第三次巡演规模！！明年进军「巨蛋级」舞台

人气女团 aespa 气势不减，再度升级她们的世界巡演规模！继上周在日本开唱后，官方惊喜宣布作为第三次世界巡演的一部分，将正式开启「巨蛋演唱会」，让粉丝嗨翻天。

aespa於11月 8、9 日在东京国立代代木竞技场第一体育馆举办「SYNK： aeXIS LINE in JAPAN」演唱会，现场气氛热烈，座无虚席。 就在活动尾声，成员们惊喜宣布——明年 4 月将登上大阪京瓷巨蛋（4/11–12）与东京巨蛋（4/25–26）开唱，正式升级巡演。

其实 aespa 早在2023年就曾以最短时间登上东京巨蛋舞台，创下「海外歌手最短时间登上巨蛋」的纪录。 如今她们连续两年站上这座象徵顶级人气的舞台，也再次刷新「海外女艺人连两年巨蛋公演」的新里程碑。目前 aespa 正在日本各大城市展开约 10 场的大型体育馆巡演，接下来还将前往曼谷、香港等地与全球粉丝见面，持续以强劲的现场实力席卷全球。

另外，aespa 也确定将於11月13日登上亚马逊音乐年度系列「Amazon Music Live」，展现她们独一无二的舞台魅力。

