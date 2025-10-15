Super Junior东海庆生晒「婆婆」，队友帮庆生加码「晒内裤」！捐款三千万：会一直当孩子的天使

今日10月15日是Super Junior东海实岁39岁生日，除了妈妈还有成员替他过生日，他也在这天特别捐款传播爱心。

「说我是7点15分出生的我的妈妈（爱心）。」东海凌晨发文，发了和妈妈一同庆生的合照，也享用了韩国生日必喝的海带汤。看到东海妈妈的照片，E.L.F.大概都直觉想喊「婆婆」吧！东海可是曾让公司把他和妈妈的合照印成小卡，系列「婆婆卡」自此成为K-POP界传奇小卡之一呢！



*回顾「婆婆卡」：

〈Super Junior 东海的小卡是……和妈妈的自拍照！粉丝：「我一定要拿到这张婆婆卡」〉‎

〈Super Junior银赫吹捧利特美貌不忘强调「41岁以前的人」，东海「婆婆卡」第二弹来袭！〉‎

동해 포카 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 어머님 시즌2 ㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/GnsFTsYSRX — (@elf_hasu) December 8, 2022

妈妈应是提前替东海庆生，因为东海目前随著Super Junior《Super Show 10》巡演人在南美洲，利特和希澈发文透露了全员在饭店替东海庆生，东海笑容洋溢被成员们围绕，E.L.F.都觉得画面很美好，但……利特连一些成员表情失败的照片都发出来了，而且仔细一看背景，不晓得是谁的内裤入镜了！经比对，旁边的袜子是东海的，可推知内裤也是……这就是东海的房间……



▼有E.L.F.放大截图，让整件事更搞笑了



▼袜子是东海的，所以内裤也是



东海人在南美开心庆生，而在韩国，他担任宣传大使已8年的「韩国白血病儿童基金会」透露收到了东海3000万元捐款（约台币64.5万，港币则约16.8万），东海此次捐款便是为了纪念自己担任大使8年以及自己的生日，他表达：「我相信只要大家一起，小小的善行能汇聚成为很大的幸福，我会一直守护在孩子们身边当可靠的守护天使。」



先前东海被任命为该基金会大使时，提过自己的父亲因病去世让他很无助且心痛，想把那样的遗憾幻化成帮助他人的力量。东海在生日这天再次做公益别具意义，粉丝也同时感受到SJ的团魂与搞怪（丑照与内裤的部分），还有东海和家人间的亲情，东海关心病童的温暖。

▼李东海小时候和爸爸、哥哥的合照，此为哥哥李东华过往发文



