新娘最美的战袍！解析申敏儿Elie Saab婚纱：心形领、立体花海，如何「低调」成为全场焦点

十年相守终成眷属！12月20日，金宇彬与申敏儿用低调甜蜜的婚礼集结半个韩娱圈顶流见证真爱。

婚礼上，申敏儿所穿的婚纱出自黎巴嫩高订品牌 Elie Saab，一亮相便成为全场焦点。婚纱采用经典的无肩带心形领口设计，勾勒出优雅肩颈线条，贴合身形的马甲式上身细致修饰比例，展现新娘温柔而坚定的气质。裙摆以蓬松的公主轮廓展开，象牙白薄纱上缀满立体花卉刺绣，层层叠叠如花海绽放，随步伐轻柔流动，梦幻而不浮夸。

Elie Saab一贯擅长将浪漫与高级感完美融合，这套婚纱在细节中尽显匠心，既有童话般的唯美，也保留成熟女人的从容与自信。 申敏儿以简约妆发搭配纯净笑容，没有过多装饰，却更衬出她历经岁月沉淀后的幸福光芒，彷佛将十年的深情，都化作这一刻最动人的新娘模样。



看到申敏儿婚纱照的网友们全都被她的唯美造型迷倒，纷纷留言表示：「婚纱本身不到『震撼等级』（毕竟 Elie Saab 好看的太多了），但选了非常适合本人形象的款式，走可爱路线，选得很好」、「超漂亮，跟她笑起来的样子超搭」、「最近看过的新娘里，觉得她是选到最适合自己的一套，真的好美，捧花、珠宝、头纱全部都超合适」、「哇，婚纱照太猛了，根本像电视剧的一个画面」、「超级正，完全是为申敏儿量身打造的感觉」等。

2015年金宇彬和申敏儿一起拍服装广告后感情升温，同年7月被D社曝光已交往2个月，当事人随即大方承认。 当时金宇彬刚凭《继承者们》里的「崔英道」圈粉无数，申敏儿早就因《我的女友是九尾狐》而登顶韩剧女神，当年这对CP还被酸是「女强男弱」。 据悉金宇彬都配合女方行程安排约会、十分贴心，后来金宇彬休息抗癌女友也不离不弃，堪称演艺圈代表级金童玉女，如今两人用甜蜜婚礼打脸所有质疑声，直接向外界传达了「最好的爱情是共渡风雨，把日子过成偶像剧」。

