跳16年〈Sorry, Sorry〉终於被看见！林智胜隔空合体Super Junior利特，还揭开12强热血回忆

中华职棒看板球星之一，甫从味全龙队卸下战袍退休的「大师兄」林智胜，退休后也没闲著，上个月受邀台湾《GQ》杂志时尚活动，和韩国经典男团Super Junior队长利特同场，活动上没有机会互动，活动后靠社群有了交流！

上个月《2025 GQ Men of the Year风格大赏》，大师兄和利特等人受邀，大师兄仅留下一张和利特人型立牌的比心合影，没能互动大概让球迷、粉丝都觉得遗憾。要知道，大师兄可是相当爱跳Super Junior的神曲〈Sorry, Sorry〉呢！〈Sorry, Sorry〉2009年发行后在亚洲爆红那年，大师兄在明星赛便大跳特跳，后来被cue也总大方秀舞，今年他在明星赛又跳了一次，满满回忆杀！



没想到，大师兄团队近日帮他剪辑了一支影片〈当偶像遇到偶像 Be Like〉，纪录大师兄《GQ》当天活动见到利特的真实反应，包括见到利特惊呼、在利特身旁偷偷跳〈Sorry, Sorry〉、对著利特人型立牌比招呼手势OAO……影片还浓缩这16年来大师兄跳过的〈Sorry, Sorry〉身影呢！



许多粉丝热心tag利特，利特真的看到了！利特留言：「我有看你在12强棒球赛比赛的模样！」大师兄回覆：「希望有天能一起跳『Sorry, Sorry』舞，还有忆起打高尔夫球。」看到两人总算跨界交流，双方粉丝都非常开心，尤其是身兼棒球迷的E.L.F.呢！大师兄还发限时动态激动写下「噢耶，队长回我讯息了，太棒了，谢谢利特」，配上的音乐是Super Junior最新主打歌〈Express Mode〉（大师兄有打算练这首吗XD）。



而利特说的12强赛，很可能是大师兄生涯最经典的国际赛战役，2015年他面对重炮强敌古巴，不畏对方教练故意保送前一位选手，轰出三分炮超前比分，写下致胜关键。没想到利特除了‎关注去年12强台湾队的成绩，也看过过往12强台湾队的表现！希望有朝一日真的能看见两人合体共舞或者打高尔夫啊！



