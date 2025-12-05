Super Junior团魂&宠粉再一桩！分三公司活动会协调不撞期，厉旭：「这是对E.L.F.的尊重」
Super Junior团魂&宠粉再一桩！分三公司活动会协调不撞期，厉旭：「这是对E.L.F.的尊重」

（封面图源：YouTube@려욱이의 아지트截图）

Super Junior厉旭2日於YouTube频道开直播，惊喜宣布solo演唱会消息外，透露了成员间相当有义气地宠粉，就算分散不同公司仍会协调行程。

厉旭先是宣布将在本月26、27於首尔举行演唱会，表示自己在《Super Show 10》於台湾时开了直播，说著想开演唱会便开始策画了，「《Super Show》本身很好，是我能站上的最大舞台，但和9名成员一起唱歌，会想再唱更多。」而策划过程幸运地受到公司职员支持，有《Super Show》的导演还有「复仇者联盟」般的团队加入。
（图源：YouTube@려욱이의 아지트截图）

尾声他提到演唱会还有「邀请券」要整理，要保留成员的位置，而这些「邀请券」都是他自己自掏腰包买的。他也提到12月还有圭贤、D&E演唱会，再自己演唱会前想先去圭贤的演唱会「吸收气韵」。
（图源：YouTube@려욱이의 아지트截图）

没错，12月Super Junior无论是团体还是个人，行程依旧很满甚至「紧连著」。13～14日《Super Show 10》日本名古屋场，19～21日圭贤个人巡回演唱会「The Classic」首尔场，26～27日厉旭首尔演唱会，28日D&E韩国FAN PARTY。

有粉丝当场留言「公司不同……但（活动）都没有重叠真的太好了ㅠㅠ」，厉旭回应：「一样都是Super Junior成员，一起做什么尤其是演出时，不撞期是我们的原则，也是对我们E.L.F.的尊重。我们经纪人都很费心，成员也会互相沟通，以后应该也会继续这样下去。」
（图源：YouTube@려욱이의 아지트截图）

厉旭这番回覆让众E.L.F.感动不已，从不晓得原来成员们和三家公司SM娱乐、Antenna和ODE娱乐如此贴心，不过也有E.L.F.开玩笑「让我们更守不住钱包了」XD。

