「最强新人」抢戏！《模范的士3》惊现「少女版张娜拉」！超狂背景起底竟是偶像男团成员女友

韩剧《模范的士3》（《模范计程车3》）收视持续狂飙，最新一集竟藏著一颗「核弹级彩蛋」！

在20日播出的第10集中，饰演演艺公司代表「张娜拉童年时期」的新生代演员姜娜言（姜娜延），仅靠短短几分钟的演出，就凭藉撕裂般的绝望眼神和窒息般的演技，狠狠掐住观众心脏——原来她不只是「张娜拉的分身」， 更是偶像男团UP10TION成员金佑锡的热恋女友，实力与话题根本双重暴击！



剧情揭露张娜拉饰演的娱乐公司代表「姜珠莉」过往伤疤：童年时以女团成员身份登台，却在音乐节目中遭遇坠落事故、失去双腿。 姜娜言在诠释梦想破灭的崩溃瞬间，从颤抖的呼吸到燃烧恨意的眼神，每一帧都让人背脊发凉，甚至被韩网封为「最强神偷（绿叶）」——偷走整集焦点！



今年26岁的姜娜言，毕业於韩国艺术综合学校，早已靠《浪漫速成班》（饰 方秀雅）、《金字塔游戏》（饰 任艺琳）展现「怪物新人」气势。 最近更在TVING短剧《管家》中细腻刻划现实友情，演技获赞「连呼吸都是戏」。 不过最让粉丝疯狂的是，她与UP10TION主唱金佑锡自去年公开恋爱后越爱越高调，偶像与演员的组合甜到像拍现实版偶像剧！



网友看完暴动：「这演技根本是未来影后候补」、「张娜拉小时候找她演，太会选了」、「短短一场戏让我鸡皮疙瘩掉满地」。 姜娜言用实力证明，即使不是主角，也能成为整部剧「无法忽视的风暴」！

