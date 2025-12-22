金宣虎&高胤祯《爱情怎么翻译？ 》定档 1/16！翻译天才竟读不懂女神心，日剧男神福士苍汰强势介入！

Netflix系列影集《爱情怎么翻译？ 》今日公开多张剧照，两位主角金宣虎和高胤祯（高允贞）的外形气质真的超搭！预告片里更惊现日剧花美男福士苍汰，一场充满异国风情的三角恋即将引爆讨论。

顶尖口译 vs. 笨拙巨星，语言能否触及真心？

《爱情怎么翻译？ 》讲述精通多国语言的天才口译员「周浩镇」（金宣虎 饰），在担任全球顶尖巨星「车茂熙」（高胤祯 饰）的口译工作后，展开一场不可预测的浪漫喜剧。 这部戏由被誉为「浪漫大师」的洪氏姐妹（《德鲁纳酒店》、《还魂》、《主君的太阳》）执笔，并由《赤丹心》导演柳英恩操刀，坚强的编导阵容早已预约 2026 年的追剧清单。



金宣虎展现「多声道」魅力，诠释巨星反差

最新公开的剧照中，金宣虎完美消化了专业职人「周浩镇」的面貌，流畅切换多国语言与外国人交流。 虽然他在职场上是冷静果断的菁英，却对「爱情的语言」感到生疏笨拙。







高胤祯则饰演受到万众瞩目的巨星，外表光鲜亮丽，接受采访时十分自信，在公众面前却显得有些紧张，这种「反差萌」也将是本剧一大看点。







此外，周浩镇和车茂熙并肩而立、目光交汇，浩镇认真注视著神情焦虑的茂熙，令观众好奇他们在异国他乡将经历怎样的情感波折。 浩镇性格沉稳冷静，茂熙则充满活泼灵动的活力，这两个看似迥异的人之间会产生怎样意想不到的浪漫火花呢？





「最难翻译的是你的语言」福士苍汰惊喜加盟

预告片中，金宣虎苦恼地说著「我好像读不太懂她的语言」，甚至在福士苍汰对高胤祯告白时，突然出现「翻译当机」的尴尬瞬间。海报文案「最艰涩难懂的是你的语言」更点出两人虽能沟通语言，却难以读懂真心的无奈，预示著这段关系绝对不会一帆风顺。



横跨义、加、日三国，美景尽收眼底

除了令人心跳加速的剧情，预告片中穿插的极光美景、古老城堡与开阔湖泊也让人惊叹。 剧组特地前往义大利、加拿大与日本实地取景，以电影等级的视觉质感，为这段异国浪漫史诗增色。

《爱情怎么翻译？ 》确定将於2026 年 1 月 16 日在 Netflix全球独家首播。



