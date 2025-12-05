圭贤惊爆「逆向逃警」的前经纪人事件：「驾照被吊销还逆向行驶，眼神瞬间变了！」

在 2 日公开的 Netflix 综艺《三傻游肯亚》中，Super Junior 圭贤公开了过去曾遭遇过、与经纪人之间的震撼事件，令人看了心惊胆战。

圭贤说道：「以前有位经纪人有偷窃癖。是被其他成员抓到的，（成员）目击了犯案现场。」他开头回忆起当时状况：「打开鞋柜的门后，有个像仓库一样的小空间，艺声哥进来时，那个经纪人在（鞋柜前）说『艺声先生您来了？』被吓了一跳。忽然在那里这样，难道不奇怪吗？」公开了当时的细节。

因为对经纪人的反应起了疑心，艺声进一步追问，於是犯行才被揭发。圭贤接下来的话让所有人都大吃一惊：「我说『你出来一下』，结果里面有个箱子。箱子里装的就是这段时间我们成员弄丢的所有物品，全都藏在那里。」



该名经纪人最终遭到解雇，但之后的行踪带来更大的冲击。圭贤补充说：「让人起鸡皮疙瘩的是，他竟然又去当了其他歌手的经纪人。那真的让我觉得毛骨悚然。」

圭贤还公开了与另一位经纪人之间，曾经历过的惊险万分追逐事件。圭贤说：「在建大十字路口是不能回转的，但他却违规回转了。藏在旁边的警车立刻鸣笛跟上来了。结果这位哥突然开始猛踩油门，载著我。我就问『哥你在干嘛？』结果他的眼神都变了。」当时情况相当紧张。



当时的经纪人说：「圭贤，我的驾照已经被吊销了，不能被抓。」圭贤表示：「我害怕得不敢说话。抓著车门把手，结果前面堵车，他就开始逆向行驶。我说『哥但逆向行驶…』他却说『不行』就这样继续开下去了。」

逃亡剧最后因为一位机智的摩托车驾驶而被制止。在被警察抓住后，经纪人的离谱行径仍持续著。圭贤说：「经纪人跟我说『圭贤，我现在驾照是被吊销的状态，能不能跟我换一下位置？』我回说『我总不能把所有逆向行驶的罪名全部替你扛吧？』」他回忆起当时经纪人甚至试图调换驾驶座，令他胆战心惊。



