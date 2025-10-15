i-dle舒华超诚实「CUBE和SM能比吗」，逗EXO SUHO被反将一军：「我是小娟粉丝」

还记得全球版《鉴定师》前几集，EXO 灿烈作客时频频招架不住主持人i-dle舒华的情景吗？最新一集换EXO队长SUHO做客，SUHO似乎比较招架得住舒华XD？

*回顾灿烈做客一集：

‎〈EXO灿烈作客《鉴定师》招架不住舒华施压(?)与怪点子！帮舒华看手卡超荒谬XD〉‎



《鉴定师》新一集直接在SM娱乐大楼里录影，舒华直指自己公司CUBE娱乐就在附近，当PD问她：「比较起来如何？」她「又」吃了诚实豆沙包回应：「我们CUBE？能比较吗？」笑翻工作人员。而为什么说「又」呢？舒华曾在节目回应CUBE对i-dle的关系「剩两年（合约）」，还不讳言续约时想离开CUBE，当时找了名律师研究合约。



回到《鉴定师》，SUHO讲述新专辑《Who Are You》概念，大方表示自己是很很爱自己（有自信）的类型，舒华兴奋地反应出共鸣，潇洒地说自己「从没烦恼过自尊心的问题」。SUHO：「常常听到人说，舒华是很爱自己的类型。」舒华：「已经传开了吗？好像是我的粉丝，说老实话吧！」结果SUHO回答：「喔……我是小娟的粉丝。」XDDD



最好笑的是，聊到SUHO特地参与网红头号粉丝Lim Lala的婚礼献唱祝歌，创下YouTube千万点阅率，SUHO说「结婚是一生一次的大事」，马上被舒华反驳：「也有可能有两次啊！三次也有可能！」SUHO马上改口：「人生………『难得几次』的珍贵时刻……」



此集《鉴定师》开场就相当好笑，如同先前观众总是评价舒华和来宾很有火花，舒华和SUHO的化学反应也受称赞。两人后续一同接受催眠回顾前世，结果令人出乎意料，但又和现在的他们相当相配，让观众倍感神奇！

▼完整节目



