Super Junior 東海的小卡是...和媽媽的自拍照！粉絲：「我一定要拿到這張婆婆卡」

相信不少粉絲購買專輯的目的之一就是想要收集小卡吧！

近日，有位E.L.F（Super Junior粉絲名）在推特分享：「我一看到就笑死ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ和媽媽一起拍的小卡ㅋㅋㅋㅋㅎㅋㅎㅋ太好笑了ㅋㅋㅋㅋ笑出眼淚了。」原來...東海在這次的專輯中，其中一款小卡是和媽媽的自拍照 XD

아시발 나보자마자 2ㅗㄴ나려웃ㅇ므 오빸ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ어머니랑 포카릍ㅋㅋㅋㅎㅋㅎㅋ콬카컄커ㅠ오ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ아시바ㅠㅠㅠㅠ너무웃겨ㅠㅠㅠㅠㅠ아ㅏ아아ㅏ아ㅜㅜㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ눈물남 pic.twitter.com/1Nr0xRKLjZ — 이수만 (@sumanleesssibal) March 18, 2021

這也網路上引發討論，網友＆粉絲都表示：「這簡直是God概念」、「摸呀」、「和婆婆一起，我老公真是的」、「歐爸我還沒做好準備，我還有點怕生」、「我一定要抽到這張婆婆卡」、「因為是自己的廠牌，所以自己審查嗎」、「怎麼這麼有趣」、「祝福大家都抽到這張卡」、等等。



（圖：IG@leedonghae）

在16日發行正規10輯《The Renaissance》的Super Junior，最近的宣傳行程滿檔，成員們也上許多綜藝節目宣傳。全員出演的《全知干預視角》也將在今晚（20日）播出另一集，期待播出啊！



（圖：推特＠SJofficial）



（封面圖：推特＠SJofficial、推特＠sumanleesssibal）

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