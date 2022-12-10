Super Junior銀赫吹捧利特美貌不忘強調「41歲以前的人」，東海「婆婆卡」第二彈來襲！

Super Junior11輯Vol.2《The Road: Celebration》15日正式發行，昨（8）日官方YouTube找來成員們互相裝飾小卡，「劇透」了部分小卡內容。

「老少年」肯定不會錯過惡搞彼此的機會，先遮擋住人家的臉、替人家貼上奇怪眼睛再說。不過，他們認真的時候很認真，解釋自己裝飾意涵的同時，也花式稱讚彼此美貌，例如圭賢形容希澈「玫瑰般美麗」，始源幫東海標記「86年生臉蛋天才」。



最好笑的可能是銀赫了，他在利特頭上貼了「41」標明年紀，說明利特是「41歲中最漂亮的人，還維持著花朵美貌」，但接著卻強調起利特是「以前的人」，所以在小卡上貼了老式電視機。



成員後來檢視起所有小卡，東海很開心的介紹：「這是我的，第2季。」原來是指「婆婆卡」第2彈！去年的10輯，東海就出過和媽媽的自拍小卡，引起粉絲之間熱烈議論！

看到婆婆卡第2彈，成員們想說什麼又不太敢說，圭賢又開啟奉承模式：「帶著帽子拍小卡可能不太有誠意──但媽媽在，是很感恩的照片，謝謝媽媽！」利特與銀赫輪流問：「媽媽的肖像權沒關係嗎？」「沒問過媽媽吧？」東海直率回答「當然」讓厲旭聽了笑翻。



東海此次不只有「婆婆卡」，還出了一張「裸背卡」，大家都紛紛吐槽他：「是拍《Men’s Health》（男性雜誌）嗎？」「演唱會讓他脫都不脫！」銀赫更建議他下次反面拍一張裸前胸的XDDD。



即便小卡那麼豐富有趣，成員們最後還是提醒粉絲們量力而為就好，真的相當暖心啊！

▼影片（小編真的要被老少年可愛死～會不會12輯小卡開始比花招XDD）



▼裝飾小卡成果



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