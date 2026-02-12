《单身即地狱5》聚餐大和解！洪真庆见崔美娜秀亲自上演「道歉仪式」，网友直呼太搞笑

12日，洪真庆透过个人 IG 晒出 Netflix 《单身即地狱5》的聚会现场照。当天出演者、主持人与制作团队齐聚一堂，为本季画下完美句点，而洪真庆与崔美娜秀的同框合照立刻吸引粉丝目光。

照片中，洪真庆在崔美娜秀面前双手恭敬合十，或以立正姿势低头致意，上演一段逗趣的「道歉仪式」，画面既可爱又搞笑；另一张则是两人肩并肩亲密自拍，气氛轻松自然。



回顾节目内容，洪真庆曾在看到崔美娜秀在多位男性出演者之间陷入情感拉扯时，直言「无法帮你护航」、「适可而止吧」，毫不修饰的真实发言引发热议。她也坦言，因为言语过於犀利，曾被制作组提醒：「其实休息时间有被叫去聊过，说我讲得有点过分。每次被『教育』一下，回来就会稍微修饰一点。」这次的「道歉仪式」，也是向崔美娜秀传达歉意的幽默方式。



网友看到两人的互动后也纷纷留言表示：「太搞笑了」、「洪真庆姐姐和崔美娜秀姐姐 Hard Carry 了」、「如果没有美娜秀，这季会很无聊」、「根本不用道歉，这才是看节目的乐趣」、「这季完美收官！」、「因为有崔美娜秀整季都充满戏剧性，既难以预测又如此精彩，我最喜欢的一季」等，反应十分热烈。

另一方面，《单身即地狱5》在高度话题中落幕，连续3周蝉联全球非英语节目 Top 10 第2名，并在韩国、香港、新加坡、台湾拿下第一名佳绩；同时也在泰国、日本、印尼、菲律宾等18个国家的 Top 10 榜单上榜。以历史级成绩再次证明其强大存在感，也让全球观众深深著迷。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻