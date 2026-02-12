身高差×深情对望！IU、边佑锡《21世纪大君夫人》最新同框剧照，宛如新婚夫妻般甜蜜

2026上半年最期待的新剧《21世纪大君夫人》揭开神秘面纱，最新剧照也陆续公开，让人超级期待！

MBC新剧《21世纪大君夫人》由 IU（李知恩）、边佑锡、鲁常泫、孔升妍主演，以「21世纪立宪君主制的大韩民国」为背景，讲述一位拥有一切的财阀千金，却因「平民身分」而心烦意乱的女子，与一位作为王的儿子却一无所有、长期隐藏自我的男人之间，打破身份界限的浪漫故事。



剧中，IU 饰演财阀界排名第一家族的二女儿「成熙珠」，拥有华丽外貌、聪慧头脑与强烈的胜负欲，唯独「平民身分」成为她人生中难以跨越的障碍。边佑锡则饰演21世纪君主立宪制大韩民国的「李安大君」，作为王的第二个儿子出生，除了王族身分之外却一无所有，因此长期隐藏真实自我。



今日（12日）公开的最新剧照中，捕捉到准新人成熙珠与李安大君的日常生活片段。两人一起从车上下来，自然挽著手臂，成熙珠带著害羞微笑，而李安大君则展现出稳重优雅的气质，画面充满宛如新婚夫妻般的温馨甜蜜感。尤其是两人隔著瓦墙深情对望的瞬间，眼神中流露出悸动与温柔的爱意，让人对他们的化学反应更加期待。



粉丝们看到最新同框照后纷纷表示：「4月？？把日期交出来吧」、「两个人比想象中更般配！非常期待」、「每次剧照出来地时候期待感就上升」、「超美超帅！希望能带来有趣的浪漫喜剧」、「非常般配，感觉会大发」……大家一起期待这部4月首播的新剧吧！希望4月快点到来啊（呐喊）。

