《春日狂热》圆满收官！安普贤：女主角李主傧与原著相似度超高！激起男性保护本能

演员安普贤与李主傧所主演的tvN月火电视剧《春日狂热》日前刚播毕，而在后续进行的访谈中，安普贤也大赞李主傧与原著相似度极高，激起了他的保护本能。

日前播毕的《春日狂热》剧情描述一位外型美丽却穿著一身黑，时常面无表情难以亲近的女老师尹春（李主傧饰）与一位热血又有才华的男子宣在奎（安普贤饰），两人相遇后一拍即合，发展出一段粉红罗曼史。安普贤为了让自己更接近原著角色，刻意增重了5公斤，让自己看来更为壮硕，剧中也有许多他展现力大无穷的魅力场面，相当到位，也让女性观众们十分喜爱。



安普贤也补充说，剧中的角色宣在奎的壮硕身材并非透过后天训练，而属於天生就拥有结实身材的壮汉，虽然不一定拥有很帅气的脸孔，但是力气相当大，为了让观众们体会这感觉，安普贤也反覆地增重又减重，虽然脸有点肉肉，但他努力让自己的身材符合画风，所以他也笑称自己本部作品中已经放弃了帅脸外型，只希望展现符合角色的身材。



对於本次第一次合作搭档的李主傧，安普贤则称赞她与原著角色非常相符，也觉得她很适合担任高中伦理教师，因此在剧中引发男性保护本能的设定，安普贤觉得与现实也相当相似，也提到李主傧相当好相处，现场气氛很融洽。特别是拍摄时也有很多即兴的场面演出，导演也没有修剪太多，让这些即兴场面原原本本的呈现出来，甚至导演还要求他们加入更多即兴的反应。



特别是安普贤在剧中角色的发型并非很时尚，甚至有点粗旷，他则表示他觉得宣在奎这角色不太适合太帅气流行的发型，剧中发型在吹整上就要花费40分钟，但呈现的粗旷效果似乎很不错，应该也非常适合剧中角色。只是因为用了大量的发胶来固定，每一次他洗头还必须清洗3次才能完成清洁程序。



