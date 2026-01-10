池晟新剧火力全开！《法官李汉英》刷新自身最高收视，瞬间飙到 7.3%

人气演员池晟在全新韩剧《法官李汉英》中解开陷入迷雾的案件，成功带动 MBC 收视率。

MBC 金土剧《法官李汉英》於 9 日（五）播出的第 3 集中，李汉英（池晟 饰）成功解决连环杀人犯金尚真（裴仁赫 饰）一案，并在司法界巨恶姜信镇（朴喜洵 饰）面前留下深刻印象，正式展开迈向复仇与实现正义的无畏步伐。



当天收视率依尼尔森韩国统计，首都圈为 6.2%，全国为 5.8%，刷新自身最高纪录，预告掀起家庭剧场的热播旋风。特别是柳世熙（吴世英 饰）向被自己撞到、泼洒到水的饭店员工道歉后，对相亲对象李汉英说出「你现在是不是觉得自己很了不起？」并拍了他的肩膀离开的场面，全国家户基准瞬间最高收视飙升至 7.3%，证明了极高关注度。



在昨日的播出中，李汉英在驾车撞倒逃亡中的连环杀人犯金尚真并将其逮捕后，於随后的审判中判处其死刑。李汉英对罪犯毫不留情的制裁，让观众的多巴胺彻底爆发。



李汉英的这番活跃，也引起了操控司法界的姜信镇以及被称为司法界白虎的刚正法官白理硕（金太佑 饰）的注意。尤其是姜信镇，开始利用自己的心腹们含蓄地表露出对李汉英的好奇心。然而，在前世死於信镇之手的汉英，已暗中尾随并磨利复仇的刀刃。完全未预料到李汉英敌意的姜信镇，则一心投入於介入政界人士审判、描绘掌控司法界的蓝图。



因「连环杀人犯金尚真事件」而受到外界关注的李汉英，被指派负责一宗棘手案件，案件被告朴赫俊（李济延 饰）被怀疑为了女友金善熙（韩首尔 饰）的保险金而刻意制造交通事故，然而他本身经济宽裕，且声称从未听过死亡保险投保一事，使案件在法律上仍有争辩空间，剧情发展相当耐人寻味。



来到「朴赫俊事件」的开庭当天，李汉英开始对金善熙的保险规划师、同时也是其表妹的金佳英（张姬领 饰）进行证人讯问。李汉英指出，唯一知道金善熙投保死亡保险，以及保险金受益人是朴赫俊这一事实的人只有金佳英，并命令搜查她的手机。金佳英虽然藏起了第二支手机，却因在法庭上响起的铃声而露馅，最终被当场识破。她在迫不得已接起电话时，手机另一端传来的那句「很高兴见到你，金佳英小姐」，李汉英的声音所构成的窒息式结尾，让观众寒毛直竖，将投入感推向最高潮。第 4 集将於今晚 9 点 50 分播出，海外由HBO Max同步上线。

