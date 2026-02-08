《法官李汉英》池晟撕下正义面具!!「祝贺阁下平安归来」震撼结局收视飙至15.9%

（雷）池晟在最新一集 EP.12 中翻转局势。原本被视为正义审判者的他，一抹微笑竟让观众们全都背脊发凉。

7日播出的 MBC《法官李汉英》第12集中，李汉英（池晟 饰）接连逼迫张泰植（金法来 饰）与朴广土（孙炳昊 饰），展开痛快淋漓的「爽快复仇」剧情。然而在最后一刻，他却做出颠覆所有人预期的选择，带来震撼。



当天播出以首都圈家庭收视率达12.1%、全国11.5%，展现他身在金土剧时段的强势影响力。特别是李汉英现身朴广土的派对，说出「祝贺阁下平安归来」的结尾场面，瞬间最高收视冲上15.9%，让观众起鸡皮疙瘩。主要观众群收视率也以4.2%夺下同时段第一。

此前，李汉英曾遭张容炫（金柄基 饰）游说，要求对张泰植求处5年有期徒刑。但他在与姜信镇（朴喜洵 饰）会面后，仍坚持「会依法律原则判决」的立场，预告将做出正义裁决。观众也因此期待再度迎来痛快一击。



「判复仇者联盟」的活跃表现同样亮眼。宋娜妍（白珍熙 饰）取得先进幸福财团的假帐簿资料，朴哲宇（黄熙 饰）则掌握朴广土司机的可疑资金流向。在牵动政界的庞大关系网中，李汉英更拉拢在野党议员郭尚哲（李钟赫 饰），扩大棋局。围剿巨大恶势力的缜密脑力战，大幅提升剧情沉浸度。

关键一击在法庭上爆发。张泰植原以为卞律师（金汉洁 饰）会替他背罪，但对方反而公开录音，揭露张泰植的贪腐与下令杀人的情节。最终张泰植被判处20年有期徒刑并追徵1700亿韩元，张容炫也遭逮捕，看似恶势力瓦解。



然而胜利的余韵并未持续太久。随著调查资料外泄，金珍雅（元真儿 饰）与朴哲宇遭到降职；原以为已被拘捕的朴广土，却与政商界人士举办派对。而李汉英也现身其中。他彷佛什么事都没发生般微笑举杯。

只剩最后两集（全14集）的《法官李汉英》。李汉英的选择究竟是背叛，还是为了更大棋局的布局？



《法官李汉英》第13集将於2月13日晚间9点40分播出，并以延长10分钟的特别编成登场。

