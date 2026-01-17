真的太厉害了！《法官李汉英》收视破10%再创新高，池晟正式闯入朴喜洵主场展开正面对决

《法官李汉英》收视气势惊人！收视率从 5.8% 大幅跃升至 10.0%，成功突破双位数，写下亮眼成绩。

根据收视率调查公司尼尔森韩国在17日公布的数据，16日播出的《法官李汉英》第5集，全国收视率达 10.0%，较前一周的 5.8% 大幅上升 4.2 个百分点，刷新自身最高纪录。该剧於2日首播时以 4.3% 起跑，之后收视一路稳定攀升，气势相当强劲。



而《法官李汉英》由池晟、朴喜洵、元真儿、太元硕、白珍熙主演，改编自同名网路小说，讲述曾经沦为大型律师事务所的奴隶、常作出不公判决的法官李汉英，在意外回到10年前后，重新选择人生道路，对抗巨大恶势力、实现正义的「回归复仇剧」。



第5集中，成功揭发政财界兵役弊案帐册的李汉英（池晟 饰），终於拿到前往首尔中央地方法院的「入场券」，正式踏入宿敌姜信镇（朴喜洵 饰）所在的权力核心，展开正面对决。尤其是忠南地方法院院长白理硕（金太佑 饰）表示自己拿到两张前往首尔的门票，并说出「林正植（金炳春 饰）首席、李汉英法官，和我一起去首尔」的场面，瞬间最高收视一口气冲上 11.7%，成为当集最高潮片段。



在节目尾声，李汉英前往海涅法律事务所，爲铲除巨恶迈出下一步的步伐。他走进柳善哲（安内相 饰）的代表室，冷静说道：「你在这一世也选择了我，但这一生，你的命运将由我来决定。」震撼性的结尾，让观众对即将深入敌阵核心的李汉英，期待值直线飙升。



