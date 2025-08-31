【快讯】BIGHIT承认Jimin宋多恩恋情！「曾怀好感交往、已分手」嘱托勿伤害女方

BTS防弹少年团成员Jimin在恋爱传闻爆发5天后，终於透过所属公司作出回应。

经纪公司BigHit Music於31日表示：「我们尊重Jimin的私生活以及相关对象，因此至今未公开立场。 然而，随著围绕艺人私生活的各种揣测性报导出现，甚至出现与事实不符的流言，我们不得不在此澄清最基本的事实。」

BigHit Music承认Jimin和宋多恩曾经交往：「艺人过去曾与对方怀有好感并延续过一段关系，但那已是数年前的事，目前双方并非交往关系。」同时强调：「恳请大众避免无端猜测艺人的私生活，也请勿做出可能伤害对方的行为。」



事件起因於27日，演员宋多恩在个人SNS上公开了一段疑似与Jimin在家中约会的影片。 影片中，宋多恩打开家门走到电梯前等待Jimin，Jimin则惊讶地说：「你知道我回来吗？ 我特地没说就过来了。」两人随即一同笑了起来。 该影片在网路上迅速传开，而片中公寓的走廊装潢被网友指出与Jimin居住的首尔汉南洞某公寓相似，进一步引发各种猜测。



事实上，从2022年开始，宋多恩多次透过SNS暗示与Jimin的恋情，引发关注。 由於受到Jimin粉丝的质疑与攻击，宋多恩持续与网友争论，并於今年4月提告部分恶意留言者。

这次「疑似家中约会」影片引爆争议后，Jimin方面一开始未回应，但随著事件延烧数日甚至出现「分手」报导，最终承认曾有过交往并已结束。

目前，Jimin所属的防弹少年团已於今年6月结束军白期，正以明年上半年回归为目标积极准备中。



