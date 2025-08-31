EXO灿烈作客《鉴定师》招架不住舒华施压(?)与怪点子！帮舒华看手卡超荒谬XD

i-dle舒华主持的全球版《鉴定师》，近日邀请到EXO灿烈，舒华一开始虽然见到前辈有些拘谨，但随著节目进行之下越来越能应对，让灿烈一度招架不住啦！

舒华和灿烈打完招呼就「下马威」说：「放松聊吧！我们频道没有分前后辈的。」灿烈爽快答应。中途广告置入的冰沙，灿烈展现前辈的大度帮舒华先盛，舒华马上装作很不好意思喊：「唉唷我怎么好意思？」笑翻灿烈，不过舒华也礼尚往来替灿烈盛装。



访问完毕，舒华问灿烈替自己的主持打几分，还故意眼神示意。灿烈疑似在施压下(?)打了90分高分，制作组非常怀疑，灿烈马上解释：「虽然打得有点高，但不会慌张、坚持自己的风格，气势完全不会被压下去，就算制作组起哄也不受影响。」舒华相当骄傲。但下秒……问灿烈为何扣了10分，灿烈坦言「需要一些时间理解她在说什么」，舒华听了又开始给压力，灿烈只好认错XDD。



更有趣的是，舒华似乎看错手卡，请灿烈念了他早已讲过的话，灿烈主动帮忙看内容，缔造了《鉴定师》史上第一次「和嘉宾分享主持人手卡」的荒谬画面！要结尾时灿烈又帮忙找了一次手卡内容XD。后半段舒华建议灿烈个人频道可以使用NPC风格，灿烈「吓晕」也很好笑！灿烈一副很惊讶却还是很配合XDDD。



网友说灿烈招架不住舒华，舒华根本就像灿烈队友世勋的翻版！也有人说手卡混乱或许是制作组的主意，因为灿烈答应好了可以来节目当副主持人啊！还有人称赞舒华根本「新世代综艺奇才」，灿烈各种暖举亦被说非常绅士，两人相处很有化学反应等等。

▼完整节目（灿烈还有提到和SHINee珉豪等组成的「SM跑步团」及Kai背叛事件）



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻