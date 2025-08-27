曾互相听错名字的李浚赫&李浚荣又要在《AAA 2025》相遇，网友：还有李俊昊
曾互相听错名字的李浚赫&李浚荣又要在《AAA 2025》相遇，网友：还有李俊昊

（封面图源：TV Daily）

说到今年韩国颁奖典礼热门话题，绝对有《第4届青龙系列大奖》上，李浚赫得奖结果李浚荣听错并替他领奖一事，最新消息两人又要在颁奖典礼相遇！

李浚赫（图源：TV Daily）李浚荣（图源：TV Daily）

先回顾发生了什么事。当时颁发人气奖，全炫茂喊了李浚赫，镜头拍到李浚赫自己也不太确定，和徐玄振示意听不清楚后还是走了出来，一旁秋泳愚东张西望一副很讶异。李浚赫见李浚荣上台领奖后便笑笑走回座位，全炫茂才再次确认是李浚赫，李浚荣尴尬地跑下台将奖杯交给李浚赫，李浚赫给予他拥抱安慰。
（图源：YouTube@KBS Entertain截图）

事后两人在IG互动，李浚赫大方透露自己也曾在《AAA》（AAA 2023）典礼上把李浚荣听成了自己，并邀请李浚荣和自己吃饭，两人互动成为美谈。
（图源：YouTube@2JY096截图）

*延伸阅读：
〈【韩网热门】青龙系列大奖乌龙事件：李浚荣李浚赫名字听错超尴尬！结局暖心还有意外「反转」〉‎

刚好又是《AAA》，李浚赫、李浚荣又要相遇了！不晓得会不会安排他们一同颁奖？有趣的是，台湾有网友提到同场还有李俊昊，李浚赫（이준혁）、李浚荣（이준영）、李俊昊（이준호），想想就觉得可怕，怕尴尬啊XD。

在 Threads 查看

李俊昊（图源：TV Daily）

▼附上三人《AAA》宣传影片

