曾互相聽錯名字的李浚赫&李濬榮又要在《AAA 2025》相遇，網友：還有李俊昊

說到今年韓國頒獎典禮熱門話題，絕對有《第4屆青龍系列大獎》上，李浚赫得獎結果李濬榮聽錯並替他領獎一事，最新消息兩人又要在頒獎典禮相遇！

先回顧發生了什麼事。當時頒發人氣獎，全炫茂喊了李浚赫，鏡頭拍到李浚赫自己也不太確定，和徐玄振示意聽不清楚後還是走了出來，一旁秋泳愚東張西望一副很訝異。李浚赫見李濬榮上台領獎後便笑笑走回座位，全炫茂才再次確認是李浚赫，李濬榮尷尬地跑下台將獎盃交給李浚赫，李浚赫給予他擁抱安慰。



事後兩人在IG互動，李浚赫大方透露自己也曾在《AAA》（AAA 2023）典禮上把李濬榮聽成了自己，並邀請李濬榮和自己吃飯，兩人互動成為美談。



剛好又是《AAA》，李浚赫、李濬榮又要相遇了！不曉得會不會安排他們一同頒獎？有趣的是，台灣有網友提到同場還有李俊昊，李浚赫（이준혁）、李濬榮（이준영）、李俊昊（이준호），想想就覺得可怕，怕尷尬啊XD。



▼附上三人《AAA》宣傳影片



