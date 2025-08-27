台灣高雄《AAA 2025》又端出華麗名單！大勢李浚赫、秋泳愚、姜有皙，還有佐藤健

移師台灣高雄舉行的韓國頒獎典禮《AAA 2025》，今（27）日公開第三波出席的卡司名單，再度引起熱烈討論！

《AAA 2025》主持人是李俊昊和張員瑛，後續揭曉與會嘉賓還有朴寶劍、IU、金裕貞、李伊庚、李濬榮、潤娥、車珠英和惠利，今再公開八位嘉賓：姜有皙、文素利、朴允浩、佐藤健、嚴志媛、李浚赫、崔代勳和秋泳愚！



文素利和嚴志媛已是影后級人物。文素利代表作包括《薄荷糖》、《情慾綠洲》與《特務K先生》（間諜），嚴志媛則以《希望：為愛重生》（素媛）、《謗法》與《產後調理院》廣為人知。



兩人再加上崔代勳、姜有皙，四人都是熱門劇《苦盡柑來遇見你》陣容：文素利演出中年吳愛純，嚴志媛飾演吳愛純的繼父續弦的妻子，崔代勳飾演曾和愛純有婚約的夫商吉，姜有皙飾演愛純的兒子梁銀明。四人有望和IU、朴寶劍、李濬榮來場《苦盡柑來遇見你》「跨時空」合體。



而姜有皙加上朴允浩、李浚赫和秋泳愚，四人完全是大勢演員組合，姜有皙今年一連演了三部熱門劇《苦盡柑來遇見你》、《機智住院醫生生活》與《瑞草洞》而爆紅。朴允浩不遑多讓，演了《機智住院醫生生活》還有《未知的首爾》及《槍口彼端》。



（官方尚未釋出朴允浩的打招呼影片）

李浚赫近年則是以《犯罪都市3》、《或好或壞的東載》與《我的完美秘書》屢屢創事業高峰。秋泳愚去年有《玉氏夫人傳》，今年有《外傷重症中心》，躍升大勢後人氣只增不減。



新卡司名單還有個重量級人物是日籍演員佐藤健，佐藤健代表作《戀愛可以持續到天長地久》、《First Love 初戀》等，今年演出了日劇版《和我老公結婚吧》，赴韓宣傳又獲得相當大的討論度。



這波名單公開後，除了各個演員本身的討論度，以及各熱門劇演員有望合體外，還有‎李浚赫、李濬榮這對曾互相聽錯名字的演員‎將再見，都成為熱門話題。

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞