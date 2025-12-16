【2025 SBS演技大赏】CP赏也是混战！韩志旼&李浚赫、陆星材&苞娜、崔宇植&庭沼玟、张基龙&安恩真等

今年《SBS演技大赏》「大赏」人选可谓「神之战」，「最佳CP赏」也是场硬战！

上半年热门剧《我的完美秘书》，「霸气CEO」和「爹系秘书」谈起办公室恋爱，谁能不沦陷？韩志旼和李浚赫的组合绝对是「最佳CP赏」人选！即便韩志旼戏外已有正牌男友，观众还是忍不住想撮合她和李浚赫呢！

《宝物岛》同为高收视之作，朴炯植在《宝物岛》突破从影来的尺度，与新人演员洪华莲激吻、共浴……谱出陷入权力和复仇的虐恋，两人也是「最佳CP赏」人选！

陆星材和苞娜（金知妍）熟识16年之久，这对好友演出《鬼宫》会互闹也会给予彼此真心的建议，搭档演出「神人恋」趣味十足，收视从开播以来都维持9%上下水准，人气不输其他对CP！

众CP里难得的「小清新情侣」就属《四季之春》夏唯俊与朴持厚了，两人用音乐的相遇谱出罗曼史，疗愈系的演绎，也有一批拥护者！

《宇宙Marry Me？》以老哏的「假结婚」为主题，崔宇植与庭沼珉火花十足，让收视节节高升，亦是下半年人气CP！

正热播中的《一吻爆炸》来势汹汹，张基龙和安恩真首集进度飞速，让观众看了欲罢不能，绝对是「最佳CP赏」最新杀出来的强力候选CP！

「最佳CP赏」投票即日起至24日为止，透过入口网站NAVER娱乐投票服务进行，网友投票占比70%，评审投票占30%，合计后决定获奖者，结果将在31日韩国时间晚间9点起直播的《2025 SBS演技大赏》中揭晓！



上述《鬼宫》香港观众可於Viu平台观看，《宝物岛》、《宇宙Marry Me？》港台观众皆可於Disney+收看。

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻