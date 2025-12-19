「2025年模范劳工」李浚荣：4部戏全爆！谈入伍前心情：从容又期待

回顾今年，李浚荣的每一步都走得稳健而扎实。 戏剧、综艺、音乐、主持全面开花，在入伍前夕，他不仅没有不安，反而带著一份从容与期待，迎接人生下一个阶段。

今年李浚荣活跃於多部话题作品，包括Netflix《我们的浪漫电影》、《苦尽柑来遇见你》、《弱美男英雄 Class 2》，以及KBS 2TV电视剧《24小时健身俱乐部》，在不同题材间自由切换，持续刷新观众对他的印象。



戏剧之外，李浚荣在综艺领域同样表现亮眼。 Netflix综艺《酱道巴里巴里3》（《장도바리바리3》）中展现自然魅力；MBC中秋特辑《玩什么好呢？ 》（玩甚么好呢）80年代首尔歌谣祭上，演唱朴南正的〈想念你〉一举夺下大赏，舞台实力再度受到肯定。出身自男团U-KISS的他，唱跳实力与综艺感兼具，也在MBC「大学歌谣祭」中担任主持人，展现沉稳又流畅的控场能力。

2025年可说是李浚荣的「收获之年」。他在「2025 AAA盛典」中拿下最佳演员奖，加上之前2021年、2022年与2023年捧回的其他奖项，这也是他第四度在AAA上获奖，成绩相当亮眼。出席AAA颁奖典礼的李浚荣在后台受访时坦言：「每次被记得、被邀请都觉得很荣幸，也会想著『原来我真的很努力地活著』。 同时也抱著『就当最后一次那样去享受』的心情，所以反而更紧张。」即将入伍的他也提到，能在入伍前与海外粉丝再度相聚，对他而言意义非凡。



回顾这一年，李浚荣感性地说：「虽然每年都很忙，但今年特别让人难忘，感觉有更多人看见我一路走来所做的努力。我不想因此自满，只想把接下来的事做得更好。」谈到即将到来的军旅生活，他反而抱持期待：「不会想太多，反而觉得能进入一个从没经历过的环境很新鲜，也很好奇退伍后，我的演技会有什么样的改变。」

最后李浚荣也向粉丝送上新年祝福：「希望新的一年，大家都能守住自己的心，不被情绪左右，平安健康地过日子。我会好好去、好好回来。」语气轻松，笑容温暖。



入伍前的李浚荣用最充实的一年，为这段旅程写下漂亮注脚，也让人更加期待他退伍后的全新篇章。

