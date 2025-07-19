【韓網熱門】青龍系列大獎烏龍事件：李濬榮李浚赫名字聽錯超尷尬！結局暖心還有意外「反轉」

第四屆青龍系列大獎昨晚在仁川舉辦，頒發人氣明星獎時，主持人念了朴寶劍、李惠利、李浚赫、IU的名字，偏偏「李濬榮」的發音跟「李浚赫」很像，令李濬榮誤以為自己獲獎，上臺之後才發現搞錯！

李濬榮慌忙跑下台尋找李浚赫、將獎杯交給他並不斷道歉，李浚赫則給了李濬榮一個擁抱表示安慰，發表感言時說：：「我一直到處宣傳自己是有趣的人，幸虧出現這樣的時刻，讓我真的成為有趣的人。 之前就想說如果獲獎的話希望有這樣的搞笑瞬間，結果變成現實了，真的很開心，謝謝大家。」（此刻濬榮已經整個臉通紅XD）



와 청룡잼컨실화냐 인기상 이준‘혁’건데 이준‘영’샘이 트로피갖고올라감씨발 이준혁뒷머리벅벅극으면서올라가는것도존나웃김 와 오 와 pic.twitter.com/yK9prTgAkZ — koi (@my1ovehyuk) July 18, 2025

稍晚時候《苦盡柑來遇見你》獲得大賞，李濬榮作為主演之一發表感言時自嘲一番：「沒想到有生之年能在一天內兩次摸到青龍獎杯。 藉此機會再次向李浚赫前輩說聲對不起，我愛前輩。」



頒獎禮結束後，李濬榮立即PO IG限動表達歉意：「在現場聽不太清楚，犯下了很不像話的失誤。 再次向李浚赫前輩和李浚赫的粉絲們致歉。 真心祝賀獲獎！」李浚赫回復：「濬榮啊，託你的福很有趣，不要太在意，我也在AAA頒獎禮犯過同樣的失誤嘛，也許是一種緣分呢，下次一起吃飯吧！」李濬榮再次回復：「感謝心胸寬廣的哥哥，今晚應該可以睡著了。 我會聯絡您的，哥！」



李浚赫提到的是2023年AAA頒獎禮頒發「Best Acting獎」時，主持人念了李濬榮的名字，但李浚赫聽錯而差點走上去，還被鏡頭捕捉到XD這樣的互動和呼應實在非常罕見，也算一種獨特的緣分了！



아 찾음 aaa에사 이준영 호명했는데 어리둥절 두벅두벅 무대 올라갔다가 머슥하게 걸어들어가는 이준혁 pic.twitter.com/QCicMyppMr — 긍｡｡ (@slothmilvan) July 18, 2025

▽李濬榮聽錯完整版（1分10秒開始）：



▽李浚赫聽錯完整版（34秒開始）：



韓國網友評論：

1. 我看直播時也聽錯了，真的很像...

2. 對於內向人來說，這件事大概會一直記到進墳墓那天...

3. 我都不敢點開影片來看，心疼濬榮ᅲᅲ

4. 居然會讓兩位INFP同時遭遇這種考驗ᅲᅲkkkk

5. 我們就當沒發生這件事，一起忘掉吧！Biong！

6. 我反復聽了3次，真的兩次像李濬榮，一次像李浚赫

7. 下次主持人還是在名字前面加上作品名吧

8. 不需要道歉啦，而且其實很可愛kkk

9. 男人之間就是這樣變得親近的kkk

10. 兩位演員都應對得十分自然愉快，感覺性格很好耶

11. 心地像外貌一樣溫暖

12. 原來兩位都失誤過，這樣一來感覺好多了kkk

13. 濬榮啊沒關係，下次拿獎就好！

14. 真的很有緣分，兩位PO張合照吧

15. 事已至此，不如下次兩人一起獲獎吧，就可以一起上臺啦kkk

出處：https://theqoo.net/hot/3831937578，https://theqoo.net/hot/3831977970，https://theqoo.net/hot/3832155669

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞