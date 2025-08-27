台湾高雄《AAA 2025》又端出华丽名单！大势李浚赫、秋泳愚、姜有皙，还有佐藤健

移师台湾高雄举行的韩国颁奖典礼《AAA 2025》，今（27）日公开第三波出席的卡司名单，再度引起热烈讨论！

《AAA 2025》主持人是李俊昊和张员瑛，后续揭晓与会嘉宾还有朴宝剑、IU、金裕贞、李伊庚、李浚荣、润娥、车珠英和惠利，今再公开八位嘉宾：姜有皙、文素利、朴允浩、佐藤健、严志媛、李浚赫、崔代勋和秋泳愚！



文素利和严志媛已是影后级人物。文素利代表作包括《薄荷糖》、《情欲绿洲》与《特务K先生》（间谍），严志媛则以《希望：为爱重生》（素媛）、《谤法》与《产后调理院》广为人知。



两人再加上崔代勋、姜有皙，四人都是热门剧《苦尽柑来遇见你》阵容：文素利演出中年吴爱纯，严志媛饰演吴爱纯的继父续弦的妻子，崔代勋饰演曾和爱纯有婚约的夫商吉，姜有皙饰演爱纯的儿子梁银明。四人有望和IU、朴宝剑、李浚荣来场《苦尽柑来遇见你》「跨时空」合体。



而姜有皙加上朴允浩、李浚赫和秋泳愚，四人完全是大势演员组合，姜有皙今年一连演了三部热门剧《苦尽柑来遇见你》、《机智住院医生生活》与《瑞草洞》而爆红。朴允浩不遑多让，演了《机智住院医生生活》还有《未知的首尔》及《枪口彼端》。



（官方尚未释出朴允浩的打招呼影片）

李浚赫近年则是以《犯罪都市3》、《或好或坏的东载》与《我的完美秘书》屡屡创事业高峰。秋泳愚去年有《玉氏夫人传》，今年有《外伤重症中心》，跃升大势后人气只增不减。



新卡司名单还有个重量级人物是日籍演员佐藤健，佐藤健代表作《恋爱可以持续到天长地久》、《First Love 初恋》等，今年演出了日剧版《和我老公结婚吧》，赴韩宣传又获得相当大的讨论度。



这波名单公开后，除了各个演员本身的讨论度，以及各热门剧演员有望合体外，还有‎李浚赫、李浚荣这对曾互相听错名字的演员‎将再见，都成为热门话题。

